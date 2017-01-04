Зомби-апокалипсис: британские ученые рассчитали сценарий гибели человечества / Не с новогоднего похмелья, а для сдерживания реальных болезней

Публикации за 04.01.17

Математики просчитали сценарий распространения «зомби-вируса» по Земле и уничтожения человечества. Результаты исследования обнародованы в Journal of Physics Special Topics. В статье особо отмечается, что в реальном мире, а не в голливудских «страшилках» сценарий зомби-апокалипсиса более, чем маловероятен, но работа британских ученых все равно важна, поскольку помогает в борьбе с распространением настоящих смертельно опасных болезней, таких, например, как лихорадка Эбола.

Как сообщает РИА Новости, согласно расчетам, на гибель человечества после начала зомби-апокалипсиса уйдет всего около 100 дней. За это время численность живых людей на планете уменьшится до значений, при которых повторное заселение Земли станет уже почти невозможным и люди просто вымрут.

Исследования проводили Джеймс Мур и его коллеги из университета Лестера. По их данным, скорость развития зомби-апокалипсиса зависит от двух главных параметров – того, с какой вероятностью и как быстро происходит процесс «зомбификации» после контакта с зомби, и продолжительности жизни «нежити». Книги и фильмы о зомби дают совершенно разные картины заражения. Так, в одних случаях зомби-заражение происходит фактически мгновенно и гарантированно, но живут зомби очень мало – несколько десятков дней. По другим версиям процесс заражения длится несколько часов и его можно остановить, но сами зомби живут десятки лет, не нуждаясь в воде или пище.

Ученые решили не пользоваться какими-либо киноверсиями и придумали собственный сценарий, причем смоделировали его на базе двух показателей для самой страшной эпидемии в истории человечества – вспышки чумы («черной смерти») в Средневековой Европе. В их сценарии заражение при укусе зомби происходило с вероятностью в 90%, а сами «особи» жили примерно 20 дней, умирая от жажды и голода. Общая численность Земли была взята из реальных современных показателей – около 7,5 миллиарда человек.

Рассчитанная модель распространения зомби учитывает существование границ между странами и то, что люди распределены по Земле крайне неравномерно. Одним из правил в этой модели было то, что зомби не могли пересечь границу, если их не накапливалось как минимум 10 тысяч на территории страны, где они изначально «обитали». Если зомби не могли достичь подобной популяции, они «вымирали», подобно локальным эпидемиям.

Итог исследования оказался неутешительным для человечества: даже всего одного зараженного вирусом зомби человека в достаточно густонаселенной местности хватит для того, чтобы вызвать масштабную эпидемию примерно на 20 день. Через 100 дней на Земле будет жить всего 181 человек и примерно 190 миллионов зомби. Даже в тех случаях, когда люди будут сбегать из «зомби-районов», инфекция все равно победит: к тому же 100 дню на Земле останется около 273-х живых людей и около миллиона «живых мертвецов». И в том, и в другом случае число выживших окажется почти ниже того уровня, который необходим для «перезапуска» цивилизации. Если «эпидемия зомби» продлится дольше 100 дней, человечество будет обречено.

Факультет физики и астрономии университета Лестера (Великобритания) ежегодно публикует научный журнал Physics Special Topics, авторами и редакторами которого становятся четверокурсники факультета. Все статьи, направляемые в журнал, проходят обязательное рецензирование, а участие в его работе оценивается преподавателями и необходимо для получения диплома.

Лондон, Полина Николаева

Лондон. Другие новости 04.01.17

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