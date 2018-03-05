Математики указали, в какой стране можно укрыться от зомби-апокалипсиса

Бразильские математики просчитали сценарии развития зомби-апокалипсиса на Земле и выяснили, что только в одной стране расстановка сил поможет незараженным людям одержать победу над обезумевшими полчищами живых мертвецов.

Релиз работы Фернандо Сато и его коллег из федерального университета Жуиса-ди-Фора опубликован на портале arxiv.org. Математики учитывали в своих моделях распространения смертоносного вируса три вида людей – агрессивных зомби, обычных обывателей и военных.

Оказалось, что именно солдаты способны остановить апокалипсис. При «концентрации» 46 военнослужащих на 1000 обычных граждан, у зомби нет шансов. В настоящее время этому уровню отвечает только одно государство – Северная Корея.

Стоит отметить, что математики не просто ради популярности просчитывают сценарии уничтожения человечества живыми мертвецами. Такие модели можно брать за основу при расчете распространения смертельных заболеваний, например, лихорадки Эбола в Западной Африке, с тем, чтобы найти пути сдерживания эпидемии.

Бразилиа, Служба информации РИА «Новый День»

Бразилиа. Другие новости 05.03.18

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