В бразильскую больницу доставили хохочущего зомби (ФОТО, ВИДЕО) / Врачи были в шоке и не решались к нему подойти

Публикации за 02.03.17

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В Бразилии в одной из больниц случилось шокирующее происшествие, которое ввело в ступор даже врачей. В клинику доставили мужчину, который «вел себя как зомби», передает британское издание Mirror.

Таблоид сообщает, что персонал медучреждения был убежден, что мужчина, прибывший к ним за помощью с пулевым ранением челюсти, «одержим дьяволом». На кадрах, снятыми одним из работников больницы, видно, что мужчина передвигается в неестественной позе, сильно выгнувшись назад, а также беспричинно хохочет. При этом, пострадавший пытается объяснить персоналу больницы, что с ним произошло.

Издание также отмечает, что персонал клиники был напуган поведением мужчины настолько, что некоторое время был не способен оказать ему помощь.

Бразилиа, Иван Гридин

Бразилиа. Другие новости 02.03.17

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