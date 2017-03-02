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Публикации за 02.03.17

В бразильскую больницу доставили хохочущего зомби (ФОТО, ВИДЕО) / Врачи были в шоке и не решались к нему подойти
Фото: скриншот с видео

В бразильскую больницу доставили хохочущего зомби (ФОТО, ВИДЕО) Врачи были в шоке и не решались к нему подойти

В Бразилии в одной из больниц случилось шокирующее происшествие, которое ввело в ступор даже врачей. В клинику доставили мужчину, который «вел себя как зомби», передает британское издание Mirror.

Новый День: В бразильскую больницу доставили хохочущего зомби (ФОТО, ВИДЕО)

Таблоид сообщает, что персонал медучреждения был убежден, что мужчина, прибывший к ним за помощью с пулевым ранением челюсти, «одержим дьяволом». На кадрах, снятыми одним из работников больницы, видно, что мужчина передвигается в неестественной позе, сильно выгнувшись назад, а также беспричинно хохочет. При этом, пострадавший пытается объяснить персоналу больницы, что с ним произошло.

Новый День: В бразильскую больницу доставили хохочущего зомби (ФОТО, ВИДЕО)

Издание также отмечает, что персонал клиники был напуган поведением мужчины настолько, что некоторое время был не способен оказать ему помощь.

Бразилиа, Иван Гридин

Бразилиа. Другие новости 02.03.17

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