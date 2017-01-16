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Экономика

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Публикации за 16.01.17

Безумный мир: капитал 8 миллиардеров превысил состояние 3,5 млрд жителей Земли / А скоро появятся и триллионеры

Безумный мир: капитал 8 миллиардеров превысил состояние 3,5 млрд жителей Земли А скоро появятся и триллионеры

Разрыв между самыми богатыми и самыми бедными в мире достиг рекорда. По последним данным, 8 миллиардеров располагают общим состоянием, превышающим общий объем средств 3,5 млрд человек на планете – половины населения Земли. В собственности 8-ми богатеев в минувшем году оказалось порядка 400 млрд евро, что больше, чем 384 млрд евро, которые в совокупности имеют 3,5 млрд человек, многие из которых живут менее, чем на 2 доллара в день. Ужасающую статистику привела сегодня организации Oxfam со ссылкой на доклад An economy for the 99 percent.

В список богатейших людей Земли входят основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, экс-президент Inditex Амансио Ортега, американский инвестор , 90-летний Уоррен Баффет, мексиканский бизнесмен Карлос Слим, основатель Amazon.com Джефф Безос, разработчик и руководитель Facebook Марк Цукерберг, бывший гендиректор Oracle Ларри Эллисон и владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг.

Во владении 1% самых богатых людей планеты находится 50,8% мирового имущества. На долю наиболее бедной половины населения Земли приходится лишь 0,16% собственности, отмечает Oxfam. По прогнозу организации, первый триллионер на планете появится в течение 25 лет.

Исполнительный директор Oxfam Винни Бянима заявил: «По всему миру люди остаются позади. Их зарплаты падают, а их боссы уносят домой миллионы долларов в качестве бонусов. У людей ограничен доступ к медицине и образованию, а корпорации и самые богатые уклоняются от уплаты налогов. Их голоса игнорируют, а правительства подстраиваются под нужды бизнеса и богатой элиты».

Число богачей, состояние которых равняется средствам половины бедняков планеты, ежегодно сокращается, отмечает Oxfam . Так, в 2010 году это были 388 человек, в 2011 году – 177 человек, в 2014 году – 80, в 2016-м состоянием, равным в 1,76 триллиона долларов, обладали 62 самых богатых человека.

Для уменьшения разрыва между богатыми и бедными эксперты призывают увеличивать зарплаты, вводить прогрессивную шкалу налогообложения, противодействовать выводам средств в офшоры.

Oxfam – международное объединение организаций, целью которого является решение проблем бедности и несправедливости по отношению к бедным.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 16.01.17

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