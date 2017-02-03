Посол Турции: Эрдоган приедет в Москву для встречи с Путиным / Анкара поднимет вопрос об отмене виз

Публикации за 03.02.17

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале весны посетит Москву с официальным визитом, сообщил в интервью «Интерфакс» турецкий посол в России Хусеин Дириоз. «Приезд в Москву президента Реджепа Тайипа Эрдогана ожидается в первой половине марта. В ходе этого визита состоится его четвертая встреча с президентом России Владимиром Путиным за последние полгода», – рассказал дипломат.

По его словам, ожидается, что в ходе контакта с главой России они обсудят шаги по дальнейшему налаживанию российско-турецких отношений. Возможно, речь пойдет и об улучшении отношений в других сферах двустороннего сотрудничества, отметил посол.

В частности, он сказал, что Анкара намерена поднять вопрос об отмене виз для определённых категорий граждан Турции. «В первую очередь мы будем ставить вопрос об отмене виз для бизнесменов, а также политиков, поскольку это важно для развития отношений», – заявил Дириоз.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Москву в начале марта для проведения вместе с Владимиром Путиным заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 03.02.17

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