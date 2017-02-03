NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 03.02.17

Посол Турции: Эрдоган приедет в Москву для встречи с Путиным / Анкара поднимет вопрос об отмене виз
Фото: Газета Нова

Посол Турции: Эрдоган приедет в Москву для встречи с Путиным Анкара поднимет вопрос об отмене виз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале весны посетит Москву с официальным визитом, сообщил в интервью «Интерфакс» турецкий посол в России Хусеин Дириоз. «Приезд в Москву президента Реджепа Тайипа Эрдогана ожидается в первой половине марта. В ходе этого визита состоится его четвертая встреча с президентом России Владимиром Путиным за последние полгода», – рассказал дипломат.

По его словам, ожидается, что в ходе контакта с главой России они обсудят шаги по дальнейшему налаживанию российско-турецких отношений. Возможно, речь пойдет и об улучшении отношений в других сферах двустороннего сотрудничества, отметил посол.

В частности, он сказал, что Анкара намерена поднять вопрос об отмене виз для определённых категорий граждан Турции. «В первую очередь мы будем ставить вопрос об отмене виз для бизнесменов, а также политиков, поскольку это важно для развития отношений», – заявил Дириоз.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Москву в начале марта для проведения вместе с Владимиром Путиным заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 03.02.17

Еврокомиссар призвал ЕС игнорировать Трампа. Накануне евролевые в Брюсселе отказались принять нового кандидата на пост посла США в ЕС. / Главными «героями» России признаны Медведев, Собянин и Шувалов. По итогам опроса читателей сайта РИА «Новый День». / МОК просил Макларена предоставить доказательства «допингового сговора» в России.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter