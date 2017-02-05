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Публикации за 05.02.17

Власти Румынии отменят скандальный указ об амнистии / После массовых протестов граждан
Фото: «Слово и Дело»

Власти Румынии отменят скандальный указ об амнистии После массовых протестов граждан

Правительство Румынии решило отменить указ об амнистии, который вызвал массовые акции протеста, прокатившиеся по по всей стране. «Я принял это решение из-за того, что происходит все последние дни. Завтра мы проведем экстренное заседание, на котором отменим указ. Я не хочу разделять Румынию и раскалывать наше общество», – приводит РИА «Новости» слова премьер-министра Сорина Гриндяну.

Как писал «Новый День», антиправительственные протесты в Румынии начались еще 22 января после решения властей амнистировать осужденных в коррупционных преступлениях. Чиновники объяснили это необходимостью разгрузить переполненные тюрьмы. Митинги проходили не только в Бухаресте, но и в крупных городах – Сибиу, Тимишоаре, Клуже, Галаце, Яссах и других.

Бухарест, Иван Гридин

Бухарест. Другие новости 04.02.17

Эксперт: свежая истерика Лукашенко может закончиться очередным компромиссом с Москвой. ... а может и нет. / Более 300 тысяч румынцев вышли на митинги. Народ протестует против амнистии. / Трамп вызвал Порошенко на разговор. Далее по списку – генсек НАТО и премьер-министр Новой Зеландии.

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