Власти Румынии отменят скандальный указ об амнистии / После массовых протестов граждан

Публикации за 05.02.17

Правительство Румынии решило отменить указ об амнистии, который вызвал массовые акции протеста, прокатившиеся по по всей стране. «Я принял это решение из-за того, что происходит все последние дни. Завтра мы проведем экстренное заседание, на котором отменим указ. Я не хочу разделять Румынию и раскалывать наше общество», – приводит РИА «Новости» слова премьер-министра Сорина Гриндяну.

Как писал «Новый День», антиправительственные протесты в Румынии начались еще 22 января после решения властей амнистировать осужденных в коррупционных преступлениях. Чиновники объяснили это необходимостью разгрузить переполненные тюрьмы. Митинги проходили не только в Бухаресте, но и в крупных городах – Сибиу, Тимишоаре, Клуже, Галаце, Яссах и других.

Бухарест, Иван Гридин

Бухарест. Другие новости 04.02.17

Эксперт: свежая истерика Лукашенко может закончиться очередным компромиссом с Москвой. ... а может и нет. / Более 300 тысяч румынцев вышли на митинги. Народ протестует против амнистии. / Трамп вызвал Порошенко на разговор. Далее по списку – генсек НАТО и премьер-министр Новой Зеландии. Читать дальше

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