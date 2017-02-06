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Публикации за 06.02.17

Полмиллиона румынов потребовали отставки правительства / Премьер-министр отказался покидать свой пост
Фото: Romania Insider

Полмиллиона румынов потребовали отставки правительства Премьер-министр отказался покидать свой пост

В Румынии на улицы городов вышли порядка 500 тыс. человек в знак протеста против действий правительства, передает РИА «Новости». Отмечается, что это крупнейший в стране митинг со времен революции 1989 года.

Протестующие требуют отставки правительства. В свою очередь, премьер Сорин Гриндяну уже заявил, что не покинет пост. Напомним, массовые волнения начались, когда правительство Румынии приняло решение амнистировать граждан осужденных за коррупционные преступления. В итоге власти отменили указ об амнистии.

Бухарест, Иван Гридин

Бухарест. Другие новости 05.02.17

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