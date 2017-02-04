Более 300 тысяч румынцев вышли на митинги / Народ протестует против амнистии

Публикации за 04.02.17

Число участников антиправительственных демонстраций в Румынии достигло 300 тыс. человек, сообщает румынский телеканал Digi24. В столице Румынии – Бухаресте – в ночь на 4 февраля на площади перед зданием правительства собралось порядка 150 тыс. человек. Многотысячные демонстрации прошли и в крупнейших городах страны. Протестующие требуют от правительства отказаться от начала массовой амнистии и внесения поправок в уголовный кодекс страны.

Демонстранты, собравшиеся перед зданием правительства, принесли с собой чучела, изображающие членов кабмина, наряженные в тюремные робы. Лозунги участников протеста: «Румыния, проснись!», «Нет коррупции», «Сопротивление ради моего будущего», сообщает румынское агентство Agerpress. С собой протестующие принесли флаги Румынии и Европейского союза.

Как отмечает РБК, протесты вызваны решением правительства ввести изменения в Уголовный кодекс и начать массовую амнистию, которая, по словам премьер-минстра страны Сорина Гриндяну, связана с необходимостью освободить переполненные тюрьмы.

Против амнистии и внесения поправок в уголовный кодекс выступил президент страны Клаус Йоханнис, который назвал их неприемлемыми. Противники вносимых изменений в законодательство опасаются, что амнистия вызовет разгул коррупции в стране.

Бухарест, Иван Гридин

Бухарест. Другие новости 04.02.17

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