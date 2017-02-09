В МИДе назвали Румынию угрозой для России / В связи с размещением американской ПРО

Публикации за 09.02.17

Москва считает Румынию страной, которая несет угрозу безопасности России в связи с тем, что на ее территории появились элементы противоракетной обороны (ПРО) США. Такое заявление сделал директор четвертого европейского департамента МИД России Александр Боцан-Харченко.

«Что касается позиции Румынии, позиции руководства Румынии, которое превратило страну в форпост, то для нас это явная угроза. Румынской стороне об этом заявлено, в том числе, публично», – приводит «Интерфакс» слова Боцана-Харченко. Дипломат отметил, что размещение американской ПРО крайне осложняет российско-румынское взаимодействие и сотрудничество.

Также он подчеркнул, что «со стороны Бухареста наблюдалась откровенная антироссийская, даже русофобская линия при вдохновенной реализации санкций и взахлеб антироссийской риторике». Впрочем, дипломат добавил, что, несмотря на это, Москва будет стремиться к конструктивному взаимодействию с Бухарестом.

Москва – Бухарест, Иван Гридин

Москва – Бухарест. Другие новости 09.02.17

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