«Антитеррор»: Франция построит стену вокруг Эйфелевой башни

Публикации за 09.02.17

Знаменитая на весь мир парижская Эйфелева башня будет обнесена пуленепробиваемой стеклянной стеной. Как пишет французская пресса, эти меры направлены на защиту достопримечательности от террористических атак.

По словам главы Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Бернара Годьера, которого цитирует газета Le Parisien, ограда охватит большую часть садов вокруг сооружения. Известно, что стена высотой 2,5 метра будет возведена осенью этого года. Работы обойдутся властям Франции приблизительно в 20 миллионов евро, передает «Лента.Ru».

Стоит отметить, что в середине декабря 2016-го парламент Франции продлил до 15 июля 2017 года режим чрезвычайного положения, введенный после терактов 13 ноября 2015-го.

11 июля прошлого года Эйфелева башня была закрыта для туристов на время проведения матча чемпионата Европы по футболу.

Эйфелева башня, наряду с другими достопримечательностями французской столицы, была закрыта для посещения после серии терактов 13 ноября 2015 года. Тогда боевики устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах, смертник подорвал себя на бульваре Вольтер, в концертном зале «Батаклан» захватили заложников, а у футбольного стадиона «Стад де Франс» в пригороде столицы Сен-Дени прозвучали три взрыва.

Париж, Анастасия Антонова

Париж. Другие новости 09.02.17

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