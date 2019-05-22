Россиянина, взобравшегося на Эйфелеву башню, отправили в психбольницу

В Париже мужчина взобрался на Эйфелеву башню и отказывался спускаться, угрожая покончить с собой. Когда его все же уговорили слезть вниз, оказалось, что он выходец из России.

Инцидент произошел 20 мая. Мужчина вскарабкался по перекрытиям и остановился на высоте около 300 метров под смотровой площадкой, сообщает DailyMail. В течение пяти часов правоохранители уговаривали мужчину спуститься.

Он рассказал, что является выходцем из России, а во Франции просил предоставить ему убежище. С наступлением темноты мужчина все-таки спустился на землю и был помещен в психиатрическую лечебницу.

Полицейские начали расследование в отношении нарушителя порядка за «незаконное проникновение на территорию культурного объекта». Сотрудники Эйфелевой башни намерены подать жалобу в мэрию, так как из-за инцидента пришлось проводить эвакуацию.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 21.05.19

Клиенты советника Трампа дали показания на Коломойского о подготовке к убийству. / США ввели санкции еще против двух российских оборонных предприятий. / У Киева большие проблемы с Трампом. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»