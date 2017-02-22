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Публикации за 22.02.17

Белый дом анонсировал сближение с Москвой / Если это будет выгодно США
Фото: miha_vxc – LiveJournal

Белый дом анонсировал сближение с Москвой Если это будет выгодно США

Представитель Белого дома Шон Спайсер в ходе традиционной пресс-конференции анонсировал, что президент США Дональд Трамп предпримет усилия для поиска точек соприкосновения с Москвой для налаживания сотрудничества, если увидит возможности и выгоды в этом для своей страны, сообщает телекомпания ABC.

«Если в наших силах будет заключить сделку с Россией, Трамп будет стараться сделать это. Если он увидит возможности для нахождения общего языка с Москвой в борьбе против (запрещенного в России) ИГ – он будет пытаться сделать это. Мы будем сотрудничать, если это будет в интересах Соединенных Штатов», – пояснил пресс-секретарь Белого дома.

Спайсер также отметил, что «дружба» с Москвой возможна и в сфере экономики, если это приведет к пользе для США. «Дональд Трамп дал ясно понять, что если мы сможем найти общие интересы с Россией – над чем работали несколько последних администраций президента США, – то мы будем сотрудничать. А если не найдем – то не будем. Но Трамп определенно постарается это сделать», – заявил Спайсер.

Помимо этого, пресс-секретарь президента США анонсировал намерение новой администрации пересмотреть все заключенные ранее торговые соглашения. «Мы намерены пересмотреть все торговые соглашения. Мы посмотрим на них с позиции того, отвечают ли они интересам Америки и американских рабочих, во многих случаях мы будем совершенствовать их. Эта мера не касается какой-то конкретной страны», – заключил Спайсер.

Ранее член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов заявил, что готовность Москвы вести диалог с Вашингтоном, настроенность на обсуждение украинского кризиса и путей его разрешения не означает желания заключить с Белым домом «базарную» сделку, напоминает «Газета.ру». «Я весьма оптимистично оцениваю такие перспективы. Главным образом не потому, что уже вижу какие-то четкие и ясно очерченные сигналы с американской стороны, а потому, что здравый смысл подсказывает, что ни администрации Трампа, ни ему самому с его картиной и видением мира эскалация конфликта на Украине не нужна», – уверен сенатор.

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