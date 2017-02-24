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Публикации за 24.02.17

Брата лидера КНДР атаковали химоружием / Ким Чен Нама убили самым токсичным боевым отравляющим газом
Фото: BBC

Брата лидера КНДР атаковали химоружием Ким Чен Нама убили самым токсичным боевым отравляющим газом

Брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чен Нам был отравлен химическим оружием. Малайзийская полиция выяснила, какое ядовитое вещество использовали убийцы.

По данным правоохранителей, с Ким Чен Намом расправились с помощью боевого отравляющего газа нервно-паралитического действия VX. Остатки высокотоксического вещества были обнаружены на лице и глазах Ким Чен Нама. В полиции при этом отметили, что у одной из подозреваемых в убийстве брата лидера КНДР были обнаружены симптомы отравления газом VX. Полиции предстоит установить, было ли отравляющее вещество ввезено в страну или было произведено на территории Малайзии.

Нападение на Ким Чен Нама было совершено двумя женщинами 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. В полиции сообщили, что мужчина обратился за помощью с жалобами на сильное головокружение. Он рассказал, что ему брызнули в лицо какой-то жидкостью. По другой версии, неизвестная женщина поднесла к его лицу пропитанную неизвестным веществом ткань. Южнокорейские СМИ в свою очередь сообщали о нападении с использованием отравленных игл. Ким Чен Нам скончался по пути в больницу. Убийство произошло перед его вылетом из Куала-Лумпура в Макао, где проживают члены семьи брата северокорейского лидера.

По версии властей Малайзии, за убийством стоит официальный Пхеньян. По последним данным, по делу проходят 10 подозреваемых, в их числе – второй секретарь посольства КНДР в Куала-Лумпуре и сотрудник северокорейской авиакомпании Air Koryo. Четверо подозреваемых уже задержаны, в том числе обе участницы нападения: у одной из них имелся индонезийский паспорт на имя 25-летней Сити Айша, у второй – документы на имя 28-летней гражданки Вьетнама. Также среди задержанных 26-летний гражданин Малайзии – возлюбленный одной из подозреваемыхпо делу об убийстве женщин. Еще четыре гражданина КНДР, которые могли быть причастны к совершению преступления, объявлены в розыск. Отмечается, что в день убийства они покинули Малайзию и сейчас находятся в Северной Корее.

Газ VX классифицируется ООН как оружие массового уничтожения, он не имеет цвета и запаха. Этот газ считается самым токсичным из когда-либо искусственно синтезированных веществ, применяемых в химоружии, отмечает «Немецкая волна». VX был создан в 1955 году в Великобритании. Наиболее чувствительны к действию VX кожа лица и шеи. После попадания на кожные покровы и слизистую смерть наступает примерно через 10-15 минут.

Куала-Лумпур, Светлана Петрова

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