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Публикации за 16.02.17

Полиция Малайзии скрутила троих вероятных убийц брата лидера КНДР
Фото: BBC

Полиция Малайзии скрутила троих вероятных убийц брата лидера КНДР

Полиция Малайзии арестовала третьего подозреваемого в убийстве сводного брата Ким Чен Ына Ким Чон Нама, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на правоохранительные органы. Арестованный – 26-летний гражданин Малайзии. По предварительным данным он является возлюбленным одной из задержанных по делу об убийстве женщин.

По данным Associated Press именно его показания позволили арестовать вторую подозреваемую, у которой имеется индонезийский паспорт на имя 25-летней Сити Айша. У первой подозреваемой были документы на имя 28-летней гражданки Вьетнама. Ранее южнокорейское издание «Тона ильбо»сообщило, что по подозрению в убийстве брата северокорейского лидера были задержаны две женщины, которые намеревались вылететь во Вьетнам.

Как писал «Новый День», правоохранительные органы Малайзии во вторник подтвердили смерть брата главы Северной Кореи. Он почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу.

В полиции рассказали, что мужчина обратился за помощью с жалобами на сильное головокружение. Он рассказал, что ему брызнули в лицо какой-то жидкостью. По другой версии, неизвестная женщина поднесла к его лицу пропитанную неизвестным веществом ткань. Южнокорейские СМИ в свою очередь сообщали о нападении с использованием отравленных игл. Вместе с тем ни одна из упомянутых версий пока не была официально подтверждена.

Убийство произошло перед вылетом Ким Чон Нама из Куала-Лумпура в Макао, где проживают члены семьи брата северокорейского лидера. По данным спецслужб США, Ким Чон Нам был убит агентами северокорейских спецслужб.

Агентство France-Presse со ссылкой на заявление заместителя премьер-министра Малайзии сообщает, что власти Малайзии передадут тело брата Ким Чен Ына на родину – в КНДР. Также отмечается, что запрос об от властей КНДР поступал.

Куала-Лумпур, Иван Гридин

Куала-Лумпур. Другие новости 16.02.17

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