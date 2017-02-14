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Публикации за 14.02.17

СМИ: брата главы КНДР отравили иглами в аэропорту Малайзии / Девушек-убийц поймать не смогли
Фото: «Обозреватель»

СМИ: брата главы КНДР отравили иглами в аэропорту Малайзии Девушек-убийц поймать не смогли

Старший, сводный, брат северокорейского лидера Ким Чен Ына 45-летний Ким Чен Нам был убит в Малайзии. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Южнокорейский телеканал Chosun в свою очередь сообщает, что Ким Чен Нам скончался в малайзийском аэропорту, где на него напали две женщины с «отравленными иглами», которые после случившегося без проблем покинули место ЧП. Малайская полиция уверена, что в убийстве замешаны власти Северной Кореи.

По данным агентства, если информация об убийстве подтвердится, официально, это преступление станет самым громким случаем смерти родственника действующего лидера КНДР со времен казни в 2013 году некогда влиятельного дяди Ким Чен Ына – Чан Сон Тхэка.

На данный момент задержать отравительниц не удалось, передает южнокорейское агентство «Ренхап». В свою очередь власти Малайзии подтвердили, что неустановленный гражданин КНДР умер по дороге в больницу из аэропорта, информирует The Sun.

Как отмечает «Интерфакс», Ким Чен Нам являлся старшим сыном экс-лидера КНДР Ким Чен Ира, рожденным в отношениях с актрисой Сон Хе Рим. Он впал в немилость отца и был отстранен от наследования высшего государственного поста. После этого он покинул страну и жил за границей, не имея каких-либо официальных должностей или титулов на родине.

Куала-Лумпур,, Иван Гридин

Куала-Лумпур,. Другие новости 14.02.17

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