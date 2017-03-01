Франсуа Фийон пообещал, что будет бороться до конца за пост президента Франции

Публикации за 01.03.17

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон не намерен отказываться от участия в выборах из-за скандала с предположительно фиктивным трудоустройством его жены. Об этом Фийон объявил сегодня на пресс-конференции. Также он не признает факта растраты государственных средств, сообщает «Интерфакс». «Я буду бороться до конца», – пообещал он, говоря о своем участии в президентской гонке. Как сообщает ВВС, Фийон также заявил, что все обвинения против него и его жены Пенелопы политически мотивированы. Он добавил, что выбор будущего Франции и будущего главы государства сделают французы.

Напомним, сегодня источники сообщили, что жену Фийона Пенелопу задержали и отвезли в полицию на допрос. Однако в партии Фийона эту информацию почти сразу же опровергли.

Скандал вокруг Пенелопы Фийон разразился после публикации в сатирическом издании Canard enchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона, но фактически – не работала. Аналогичные обвинения касались двух из пятерых детей четы Фийон. При этом газета делала оговорку, что наем членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

Проверка в отношении супруги Фийона была инициирована 25 января, вскоре после того, как он стал кандидатом в президенты с хорошим шансом на победу. Фийон все обвинения отвергает, заявляя, что жена работала с ним всегда – с первых выборов в 1981 году. Политик квалифицировал происходящее как масштабную операцию по устранению его кандидатуры с выборов.

Многие эксперты говорят, что нынешняя избирательная кампания во Франции – самая «грязная» за всю новейшую историю страны.

Фийон до последнего времени считался фаворитом президентской гонки, но скандал с женой откатил его на третье место. По последним данным опросов общественного мнения, за кандидата от крайне правых Марин Ле Пен готовы проголосовать 25% избирателей, за внезапно выскочившего левоцентриста Эммануэля Маркона – 24%, за Фийона – 21%. Если во второй тур президентских выборов выйдут Фийон и Ле Пен, то Фийон одержит победу с перевесом 60% на 40% голосов. При раскладе Ле Пен – Макрон победит последний с перевесом 63% против 37%.

Париж, Зоя Березина

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