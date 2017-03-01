NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 01.03.17

Франсуа Фийон пообещал, что будет бороться до конца за пост президента Франции
фото allpravda.info

Франсуа Фийон пообещал, что будет бороться до конца за пост президента Франции

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон не намерен отказываться от участия в выборах из-за скандала с предположительно фиктивным трудоустройством его жены. Об этом Фийон объявил сегодня на пресс-конференции. Также он не признает факта растраты государственных средств, сообщает «Интерфакс». «Я буду бороться до конца», – пообещал он, говоря о своем участии в президентской гонке. Как сообщает ВВС, Фийон также заявил, что все обвинения против него и его жены Пенелопы политически мотивированы. Он добавил, что выбор будущего Франции и будущего главы государства сделают французы.

Напомним, сегодня источники сообщили, что жену Фийона Пенелопу . Однако в партии Фийона эту информацию почти сразу же опровергли.

Скандал вокруг Пенелопы Фийон разразился после публикации в сатирическом издании Canard enchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона, но фактически – не работала. Аналогичные обвинения касались двух из пятерых детей четы Фийон. При этом газета делала оговорку, что наем членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

Проверка в отношении супруги Фийона была инициирована 25 января, вскоре после того, как он стал кандидатом в президенты с хорошим шансом на победу. Фийон все обвинения отвергает, заявляя, что жена работала с ним всегда – с первых выборов в 1981 году. Политик квалифицировал происходящее как масштабную операцию по устранению его кандидатуры с выборов.

Многие эксперты говорят, что нынешняя избирательная кампания во Франции – самая «грязная» за всю новейшую историю страны.

Фийон до последнего времени считался фаворитом президентской гонки, но скандал с женой откатил его на третье место. По последним данным опросов общественного мнения, за кандидата от крайне правых Марин Ле Пен готовы проголосовать 25% избирателей, за внезапно выскочившего левоцентриста Эммануэля Маркона – 24%, за Фийона – 21%. Если во второй тур президентских выборов выйдут Фийон и Ле Пен, то Фийон одержит победу с перевесом 60% на 40% голосов. При раскладе Ле Пен – Макрон победит последний с перевесом 63% против 37%.

Париж, Зоя Березина

Париж. Другие новости 01.03.17

Суд в Норвегии отменил компенсацию Брейвику за «пытку» холодным кофе и старой PlayStation. / Ряженый немецкий Иисус застрял с крестом на эскалаторе (ВИДЕО). / В Тихом океане нашли потенциального убийцу всего живого на Земле.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
DirectAdvert
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter