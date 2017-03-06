Марин Ле Пен оценила «угрозу» России и Путина для Европы

Публикации за 06.03.17

«Я не верю в это, это большая афера», – так ответила лидер партии «Национальный фронт» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен на вопрос о «российской угрозе» для Европы.

По ее словам, не Россия угрожает европейской безопасности, а развязывание «холодной войны» с Москвой. В интервью CBS Ле Пен заявила: «Я могу сказать, что является угрозой для Европы. Это – развязывание холодной войны против Росси и подталкивание ее в руки Китая. Это и есть угроза Европе».

Как сообщает «Интерфакс», на вопрос о том, представляет ли угрозу президент России Владимир Путин, Ле Пен ответила так: «Нет, в это я тоже не верю. Ничего из того, что сделано Владимиром Путиным, не может меня привести к такому выводу».

Выборы президента Франции пройдут 23 апреля и 7 мая. Ле Пен наблюдатели считают фаворитом первого тура – за нее готовы проголосовать 26% избирателей.

Между тем действующий президент Франции Франсуа Олланд в интервью Le Monde назвал своей главной задачей не допустить победы Ле Пен. «Мой долг – предотвратить приход к власти человека с такой программой. Франция не должна нести бремя такой ответственности», – сказал Олланд. При этом он не исключил, что Ле Пен может победить: «Крайне правые никогда еще не были так высоко за последние 30 лет». «Но Франция не уступит», – цитирует РИА Новости слова уходящего Олланда.

Париж, Зоя Березина

Париж. Другие новости 06.03.17

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