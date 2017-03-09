NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 09.03.17

Лукашенко отказался отменить «налог на тунеядцев» / «Подкорректируем и перенесем срок уплаты на год»
Фото sputnik.by

Лукашенко отказался отменить «налог на тунеядцев» «Подкорректируем и перенесем срок уплаты на год»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался отменить «налог на тунеядство», введенный президентским декретом «О предупреждении социального иждивенчества» и . Вместо этого белорусский лидер поручил чиновникам подкорректировать документ и заодно разрешил гражданам, которые более шести месяцев не трудоустроены официально, не платить налог в течение года. Об этом Лукашенко объявил на совещании в четверг, 9 марта.

«В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет, – сообщил белорусский лидер (цитата по ). – Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал».

Лукашенко подчеркнул, что данный декрет не является экономическим и финансовым: «Никаких там больших денег государство не получит». «Целью этого декрета является одно – заставить работать тех, кто должен и кто может, – отметил он. – Это – главное».

Президент Белоруссии потребовал от чиновников всех уровней местной власти составить «списки бездельников, которых надо заставить работать» и призвал не трогать «честных людей». Участников протестных акций он счел «не теми тунеядцами, которые действительно тунеядцы». «Это в основном те люди, которые обижены, которым мы ни с того ни с сего послали эти извещения», – сказал Лукашенко.

В итоге президент Белоруссии потребовал к 1 апреля определить списки тех, кто должен платить «налог на тунеядцев». «И не дай бог вы обидите хоть одного человека», – предостерег глава белорусского государства чиновников.

Кроме того, по словам Лукашенко, принято решение, согласно которому в течение 2017 года не будут взыскивать налог с тех, кого внесут в соответствующие списки. «Не будем за 2016 год взимать эти деньги с тех, кто должен платить… Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги», – распорядился белорусский лидер.

Так называемый «декрет о тунеядстве» был подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко в апреле 2015 года. Документ обязывает всех трудоспособных, но формально не работающих и не платящих налогов в течение полугода граждан республики ежегодно платить в казну сбор в размере около 250 долларов. За неуплату предусмотрена административная ответственность.

В феврале сообщалось, что «тунеядский» сбор оплатили лишь 46 тысяч белорусов из 470 тысяч, получивших извещения. Срок уплаты налога закончился 20 февраля.

Минск, Наталья Аникина

Минск. Другие новости 09.03.17

Генпрокуратура Киргизии судится с СМИ и адвокатами оппозиционера Текебаева за оскорбление чести и достоинства президента. / Германия требует отчёт: Украина разворовала деньги, выделенные на детей Донбасса. / Хокинг призвал создать мировое правительство.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter