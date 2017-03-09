Лукашенко отказался отменить «налог на тунеядцев» / «Подкорректируем и перенесем срок уплаты на год»

Публикации за 09.03.17

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался отменить «налог на тунеядство», введенный президентским декретом «О предупреждении социального иждивенчества» и спровоцировший массовые протесты в стране. Вместо этого белорусский лидер поручил чиновникам подкорректировать документ и заодно разрешил гражданам, которые более шести месяцев не трудоустроены официально, не платить налог в течение года. Об этом Лукашенко объявил на совещании в четверг, 9 марта.

«В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет, – сообщил белорусский лидер (цитата по ИА «Белта»). – Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал».

Лукашенко подчеркнул, что данный декрет не является экономическим и финансовым: «Никаких там больших денег государство не получит». «Целью этого декрета является одно – заставить работать тех, кто должен и кто может, – отметил он. – Это – главное».

Президент Белоруссии потребовал от чиновников всех уровней местной власти составить «списки бездельников, которых надо заставить работать» и призвал не трогать «честных людей». Участников протестных акций он счел «не теми тунеядцами, которые действительно тунеядцы». «Это в основном те люди, которые обижены, которым мы ни с того ни с сего послали эти извещения», – сказал Лукашенко.

В итоге президент Белоруссии потребовал к 1 апреля определить списки тех, кто должен платить «налог на тунеядцев». «И не дай бог вы обидите хоть одного человека», – предостерег глава белорусского государства чиновников.

Кроме того, по словам Лукашенко, принято решение, согласно которому в течение 2017 года не будут взыскивать налог с тех, кого внесут в соответствующие списки. «Не будем за 2016 год взимать эти деньги с тех, кто должен платить… Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги», – распорядился белорусский лидер.

Так называемый «декрет о тунеядстве» был подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко в апреле 2015 года. Документ обязывает всех трудоспособных, но формально не работающих и не платящих налогов в течение полугода граждан республики ежегодно платить в казну сбор в размере около 250 долларов. За неуплату предусмотрена административная ответственность.

В феврале сообщалось, что «тунеядский» сбор оплатили лишь 46 тысяч белорусов из 470 тысяч, получивших извещения. Срок уплаты налога закончился 20 февраля.

Минск, Наталья Аникина

Минск. Другие новости 09.03.17

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