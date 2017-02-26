«Мы – не тунеядцы»: белорусы против скандального декрета Лукашенко / Массовые митинги протеста прошли в четырех городах Белоруссии

Публикации за 26.02.17

В Белоруссии сегодня продолжились массовые акции протеста против «налога на тунеядство», введенного президентским декретом «О предупреждении социального иждивенчества». Недовольные декретом Лукашенко люди вышли на улицы в Барановичах, Бобруйске, Бресте и Витебске. Общее число участников несанкционированных протестных митингов превысило 2,5 тыс. человек.

В Витебске и Бобруйске акцию протеста посетили около 2 тыс. человек. В Витебске митингующие сначала скандировали лозунги с требованием отмены декрета, увеличения количества рабочих мест и в поддержку свободных выборов, а потом двинулись в сторону городской Ратуши, передает «Спутник Беларусь». Отмечается, что милиция в ход акции не вмешивалась. В Барановичах на улицы вышли около 300 человек. В акции участвовал председатель оппозиционной Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. В Бресте на центральной площади Ленина собралось около 250 протестующих.

19 февраля в нескольких городах Белоруссии прошли несанкционированные митинги против «декрета о тунеядстве». Люди митинговали в Гомеле, Могилеве, Бресте и Витебске. Двумя днями раньше аналогичный митинг состоялся в Минске.

Так называемый «декрет о тунеядстве» был подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко в апреле 2015 года. Документ обязывает всех трудоспособных, но формально не работающих и не платящих налогов в течение полугода граждан республики ежегодно платить в казну сбор в размере около 250 долларов. За неуплату предусмотрена административная ответственность.

В феврале сообщалось, что «тунеядский» сбор оплатили лишь 46 тысяч белорусов из 470 тысяч, получивших извещения. Срок уплаты налога закончился 20 февраля.

Минск, Светлана Петрова

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