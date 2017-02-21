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Культура

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Публикации за 21.02.17

В Белоруссии писателей и журналистов, критикующих власть, причислили к тунеядцам
фото inance.ru

В Белоруссии писателей и журналистов, критикующих власть, причислили к тунеядцам

Белорусские писатели и журналисты, не состоящие в официально признанных властями творческих союзах, фактически приравнены к тунеядцам. Минкульт Белоруссии в конце января утвердил новый список творческих союзов, куда не вошли ПЕН-центр и иные, «параллельные» официальным писательские организации, в которые входят в том числе и критикующие действующую власть писатели. При этом постановление «О перечне творческих союзов», датированное 30 января, было опубликовано на Национальном правовом портале и вступило в силу 17 февраля, то есть всего за три дня до окончания срока уплаты в Белоруссии так называемого «налога на тунеядство», сообщает ВВС. К примеру, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич не является членом «официального» союза писателей, но состоит в независимых творческих союзах.

По словам председателя Союза белорусских писателей Бориса Петровича, до этого члены всех творческих союзов были освобождены от «налога на тунеядство». «До этого постановления Минкульта налоговики претензий к членам нашего союза не имели», – рассказал Борис Петрович независимой газете «Наша Нива». Он подчеркивает, что возглавляемая им организация имеет официальную регистрацию и юридически равна в правах поддерживаемому властями Союзу писателей Беларуси.

Подобная ситуация складывается с журналистскими объединениями: Белорусский союз журналистов, называемый критиками властей «провластным», внесен в официальный список творческих союзов, а независимая Белорусская ассоциация журналистов – нет.

Так называемый «декрет о тунеядстве» («О предупреждении социального иждивенчества») был подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко в апреле 2015 года. Документ обязывает всех трудоспособных, но формально не работающих и не платящих налогов в течение полугода граждан республики ежегодно платить в казну сбор в размере около 250 долларов. За неуплату предусмотрена административная ответственность.

19 февраля в нескольких городах Белоруссии прошли несанкционированные митинги против «декрета о тунеядстве». Люди митинговали в Гомеле, Могилеве, Бресте и Витебске. Двумя днями раньше аналогичный митинг состоялся в Минске.

В феврале сообщалось, что «тунеядский» сбор оплатили лишь 46 тысяч белорусов из 470 тысяч, получивших извещения. Срок уплаты налога заканчивается 20 февраля.

Напомним, что самым известным «тунеядцем» СССР был поэт и нобелевский лауреат Иосиф Бродский. Он был отправлен в ссылку на 5 лет в Архангельскую область. На суде ему бесконечно задавали один и тот же вопрос: «Почему вы не трудились?», на что от терпеливо отвечал: «Я работал. Я писал стихи». Был и такой ответ: «Я верю, что то, что я написал, сослужит людям службу и не только сейчас, но и будущим поколениям» (из стенограммы двух судов над Бродским – прим. ред.).

Минск, Зоя Березина

Минск. Другие новости 21.02.17

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