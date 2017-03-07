15 миллионов россиян рискуют оказаться плательщиками «налога на тунеядство» / Треть из них домохозяйки

Публикации за 07.03.17

Около 15 млн граждан России находятся в теневом секторе российской экономики, это значит, что они не платят налоги и взносы в Пенсионный фонд. Таким образом, каждый десятый россиянин не обеспечивает себе социальных гарантий и пенсии, за них это делает государство. Власти попросту не знают, как заставить этих людей выйти из тени.

По данным Счетной палаты, за вычетом детей, пенсионеров, студентов и других неработающих групп населения, 14,4 млн россиян официально не имеют заработка, при этом большая часть из них все же имеет доход, но не платит с него налоги. По оценке Минфина, эта цифра достигает 15 млн человек, пишут «Известия».

Сколько именно ежегодно тратит государство на обеспечение таких граждан, а именно, на выплату минимальной пенсии и медицинское обслуживание, эксперты не решаются оценить. По информации Росстата, «серая» зарплата и смешанные доходы составляют около 10 трлн рублей. Потери бюджета от теневой занятости Минфин оценивает в 5 трлн рублей.

Из 14 млн человек порядка 9 млн работают, но налоги не платят, но не стоит забывать и о тех, кто может и не работать, например, домохозяйки, которых 3-4 млн человек. Кроме того, около 21 млн россиян имеют постоянный неофициальных доход. По мнению экспертов, чтобы вывести этих людей из тени, государству необходимо улучшать социальные гарантии для населения.

Власти уже давно ломают голову над тем, как заставить работодателей платить взносы за своих сотрудников. Так в правительстве обсуждается налоговая реформа, которая предполагает снижение страховых взносов во внебюджетные фонды с 30 до 21%. Впрочем, для баланса предлагается увеличить НДС с 18 до 21%. Также мог бы помочь закон об обязательной выплате зарплаты в безналичной форме.

Кроме того, не так давно звучало предложение о введении «налога на тунеядство», согласно которому неработающие граждане были бы обязаны платить взносы на обеспечение себе социальных гарантий.

Однако, как считают эксперты, главная проблема состоит в том, что ни работодатели, ни граждане не видят смысла в уплате страховых взносов, укреплению этого мнения способствует низкая продолжительность жизни. Многие россияне уверены, что не смогут воспользоваться уплаченными деньгами по выходу на заслуженный отдых.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.03.17

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