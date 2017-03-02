В России появится реестр тунеядцев / Их планируют обязать платить взносы на медобслуживание

Публикации за 02.03.17

Министерство труда готово проработать инициативу создания реестра неработающих россиян для каждого отдельно взятого региона страны, что в перспективе позволит властям определить число граждан, способных отчислять взносы в социальные фонды самостоятельно. Об этом рассказал в ходе заседания круглого стола в Совфеде начальник отдела департамента правовой и международной деятельности министерства Денис Корсаков. «Мы предлагаем рассмотреть вопрос, как вариант ввести реестр или регистр неработающего населения на уровне субъектов РФ», – сказал Корсаков.

Как отмечает «Коммерсантъ», инициатива связана с предложением Минтруда о введении налога для трудоспособных лиц, официально нигде не работающих. Сейчас бремя страховых взносов за эту категорию граждан лежит на региональных бюджетах, что в условиях кризиса стало болезненным. В связи с этим тему стали обсуждать представители различных ведомств, депутаты «Единой России» и губернаторы. Так, глава Ставропольского края Владимир Владимиров ранее заявил, что платит за безработных трудоспособных жителей в систему ФОМС около 11 млрд рублей. По мнению главы Минтруда Максима Топилина, сумма платежей для таких граждан могла бы составить около 20 тыс. рублей в год.

Издание также отмечает, что ранее источник в правительстве назвал новый платеж «налогом на серые деньги» и, по его словам, в реальности его можно было бы получить с 5 млн россиян из 13-15 млн граждан РФ, не уплачивающих взносы во внебюджетные фонды без оправданных причин. При сумме 20 тыс. рублей в год с каждого такого гражданина эта мера позволит привлекать в бюджет фонда порядка 100 млрд рублей ежегодно.

RNS в свою очередь пишет, что председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин сообщил, что комитет подготовил план мероприятий по совершенствованию порядка уплаты страховых взносов на ОМС неработающего населения. «Мы изложили это предложение, которое обсуждалось очень активно не только в прессе, не только в общественных аудиториях, но и в правительстве: вопрос введения платежа на обязательное медицинское страхование для неработающих граждан трудоспособного возраста, не имеющих объективных причин быть неработающими», – сказал Рябухин.

Впрочем, он отметил, что введение такого налога противоречит Конституции РФ, потому необходим другой способ мотивировать трудоспособных, но неработающих граждан работать.

Отметим, что уточнить число неработающих лиц, способных платить взносы в ОМС, планируется к июлю текущего года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.03.17

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