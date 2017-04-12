Безработных и самозанятых россиян лишат полисов ОМС / С такой инициативой выступили два ведомства

Публикации за 12.04.17

Минздрав и ФОМС предложили лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов Обязательного медицинского страхования (ОМС), пишут «Известия» со ссылкой на доклад «Об итогах работы министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год».

«Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) собираются лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых россиян», – пишет издание. Предполагается также, что данные категории граждан будут иметь право только на скорую медицинскую помощь. В Минздраве газете подтвердили, что разрабатывают поправки в законодательство, и добавили, что это инициатива ФОМС. Кроме того, в ведомстве добавили, что подготовка документа идет с учетом предложений ФОМС, Счетной палаты, Совфеда и Госдумы.

В Минздраве сообщили, что поправки затрагивают группу людей, за которых работодатель не платит страховых взносов. В министерстве объяснили, что страховые взносы на ОМС работающих застрахованных граждан уплачивает работодатель, а за неработающих застрахованных, в числе которых дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные и студенты, взносы платят субъекты РФ.

Эксперты отмечают, что также существует категория трудоспособных граждан, занимающихся трудовой деятельностью без оформления договоров, которые имеют доход, но в социальные фонды при этом ничего не платят. Вот именно на эту категорию и рассчитаны предлагаемые поправки. Согласно изменениям, их полис ОМС признают недействительным. «Предложенные законопроектом новеллы будут способствовать снижению нагрузки на бюджеты субъектов федерации по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения», – заявил представитель Минздрава РФ, пишет газета.

В Госдуме изданию сообщили, что не поддерживают эту инициативу. Так, по словам зампреда комитета по охране здоровья, зампреда фракции «Справедливая Россия» Федота Тумусова, он будет голосовать против законопроекта из-за того, что он противоречит ст.41 Конституции РФ об охране здоровья и праве на медицинскую помощь.

Эксперты в сфере здравоохранения уверены, что поправки обернутся дополнительными расходами для федерального бюджета. «Человека, которому можно было бы помочь сравнительно дешево на амбулаторном этапе, будут спасать экстренно в стационарах, делать дорогие операции, реанимации и так далее. В худшем случае человек станет инвалидом, за которого государство будет платить втридорога, вместо того чтобы его сразу пролечить, и он бы еще и работал при этом, – пояснил глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

По словам председателя независимого профсоюза работников скорой помощи Дмитрия Белякова, вызов кареты скорой стоит от 2 тыс. до 6 тыс. рублей, в зависимости от региона. Страховщики в свою очередь отмечают, что один амбулаторный визит к терапевту по полису ОМС в среднем обходится в 200 рублей. Беляков также опасается, что возросшая на скорую нагрузка может помешать помогать тем, кто действительно нуждается в экстренной помощи.

Основатель и экс-глава фонда ОМС Владимир Гришин пояснил, что в год за одного человека в Фонд ОМС государство вносит 30 тыс. рублей. «Хотя самозанятым и безработным не будет полагаться бесплатный медицинский полис, но права на получение их не лишат, а предложат приобрести его за 20 тыс. рублей, – рассказал Гришин.

Как писал «Новый День», в начале марта Минтруда выступило с инициативой создать реестр неработающих россиян способных отчислять взносы в социальные фонды самостоятельно. Об этом рассказал в ходе заседания круглого стола в Совфеде начальник отдела департамента правовой и международной деятельности министерства Денис Корсаков. «Мы предлагаем рассмотреть вопрос, как вариант ввести реестр или регистр неработающего населения на уровне субъектов РФ», – сказал Корсаков.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров ранее заявил, что платит за безработных трудоспособных жителей в систему ФОМС около 11 млрд рублей. По мнению главы Минтруда Максима Топилина, сумма платежей для таких граждан могла бы составить около 20 тыс. рублей в год. Ранее источник в правительстве назвал новый платеж «налогом на серые деньги» и, по его словам, в реальности его можно было бы получить с 5 млн россиян из 13-15 млн граждан РФ, не уплачивающих взносы во внебюджетные фонды без оправданных причин. При сумме 20 тыс. рублей в год с каждого такого гражданина эта мера позволит привлекать в бюджет фонда порядка 100 млрд рублей ежегодно.

Отметим, что уточнить число неработающих лиц, способных платить взносы в ОМС, планируется к июлю текущего года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.04.17

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