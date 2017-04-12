Минздрав опроверг отмену полисов ОМС для безработных и самозанятых

Публикации за 12.04.17

Минздрав опроверг информацию об исключении безработных и самозанятых из системы Обязательного медицинского страхования (ОМС). Информация о том, что такие группы населения будут лишены бесплатных полисов ОМС не соответствует действительности и является искажением позиции ведомств, сообщил глава департамента общественных коммуникаций Минздрава Олег Салагай.

«Минздрав России и Федеральный фонд ОМС с удивлением обнаружили распространенную в СМИ информацию о том, что якобы безработные и самозанятые россияне будут лишены бесплатных полисов обязательного медицинского страхования. Эта информация не соответствует действительности и является искажением позиции ведомств», – сказал он. Салагай также отметил, что «ликвидации такой базовой социальной гарантии как право на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС не предусмотрено ни в одном из готовящихся законопроектов или нормативных актов».

«Это неизменная и согласованная позиция МЗ и ФОМС: Конституция РФ гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь всем гражданам нашей страны без различия, работают они или нет. Любые совершенствования системы ОМС основываются на этом положении и не предполагают какого-либо снижения объема прав на бесплатную медицинскую помощь», – приводит RNS слова представителя Минздрава.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Минздрав готовит законопроект, который предполагает лишение безработных и самозанятых граждан России, в том числе бесплатного полиса ОМС.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.04.17

Безработных и самозанятых россиян лишат полисов ОМС. С такой инициативой выступили два ведомства. / Покусов будет больше: Роспотребнадзор предупредил о старте сезона клещей. / Жительница Новосибирска до смерти заколола сына антибиотиками. Так как к врачам обращаться не хотела. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»