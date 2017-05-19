Налоговые каникулы для самозанятых провалились / 99% до сих пор не легализовались

Публикации за 19.05.17

Попытки государства вывести из тени самозанятых работников фактически провалились. Несмотря на обещание властей освободить от налогов сиделок, репетиторов и домработниц, только 40 человек подали заявки на получение ими статуса самозанятых. По словам экспертов, 99% помощников по дому продолжают трудиться нелегально и не видят смысла идти в налоговую инспекцию.

За три месяца действия налоговых каникул только 40 человек по всей России обратились за получением статуса самозанятых. Бизнес-омбудсмен Борис Титов, ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы (ФНС), заявил, что внедрение этого института на сегодняшний день фактически провалилось, пишет «Коммерсант».

Институт самозанятых граждан должен был прийти на смену более сложной патентной системе налогообложения. С 2017 года по инициативе Минфина для них были введены налоговые каникулы, воспользоваться привилегией могли три категории граждан – сиделки и няни, репетиторы, домработницы. Правительство надеялось, что эта мера станет первым шагом на пути легализации сектора услуг физических лиц, в котором сейчас трудится по разным оценкам от 13 до 25 млн человек.

Об эффективности принятой нормы, можно судить по первым результатам. По словам Титова, закон в том виде, в котором он был принят, не способствует выходу миллионов самозанятых из тени. Впрочем, старая схема с патентами проблемы также не решает. За весь прошлый год в Москве было приобретено лишь 1,6 тысяч патентов на оказание услуг.

Эксперты считают, что у самозанятых граждан попросту нет никаких стимулов идти в налоговую инспекцию. В этом есть и вина ФНС, которая не стремится разъяснить необходимость уплаты налогов, люди оказываются в информационном вакууме. Интерес к оформлению появляется только ближе к пенсии, когда работники понимают, что им необходим трудовой стаж.

Ранее в правительстве звучали различные предложения, которые, по мнению их авторов, могли бы мотивировать самозанятых к легализации. В частности, комитет Совета Федерации по социальной политике предлагал лишить официально неработающих россиян возможности выезжать за границу. Минздрав и ФОМС выступил с предложением отказать безработным и самозанятым гражданам в бесплатных полисах Обязательного медицинского страхования (ОМС). Позже Минздрав опроверг эту информацию, заявив, что она представляет искаженную позицию ведомства.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.05.17

Россия запретила поставки молочки из Белоруссии. В продукции обнаружены консерванты и антибиотики. / «Пробки» в московском метро неизбежны: началось проектирование станции «Мытищи». / В Клинском районе обнаружено 24 тонны некачественной мясной продукции. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»