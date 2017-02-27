Население не видит смысла платить налоги / Власти изучают, как россияне воспримут атаку на «теневую занятость»

Публикации за 27.02.17

Социологи ВЦИОМ изучили, как население может воспринять готовящуюся правительством атаку на неофициальную занятость и каково отношение к предпринимателям в целом. Итоги оказались неутешительны для государства: меньше половины граждан РФ имеет только официальные длоходы. И абсолютное большинство либо считают нормальным не платить налоги, либо равнодушно относятся к тому, что кто-то их не платит. При этом значительное число граждан считают именно налоги тормозом развития легального бизнеса в стране.

Только 43% граждан РФ официально трудоустроены и сами и через работодателя уплачивают налоги, выяснили социологи ВЦИОМ. Три четверти граждан признались, что не сообщают государству о своих заработках и не платят с них налоги. Лишь 25% граждан считают преступлением мелкое предпринимательство без регистрации бизнеса и уплаты налогов. Причем среди тех, кто имеет опыт предпринимательства, таких лишь 16% и 27% среди тех, кто никогда не работал только на себя. 27% относятся равнодушно к такому способу ведения дел, считая, что за это не должно быть наказания. И 37% одобряют подобную практику или сами поступили бы сходим образом.

При этом основным стимулом для уклонения от регистрации бизнеса участники опроса отметили как раз высокий уровень прямых и косвенных налогов в стране и превышение расходов над доходами (22 и 30%). Социологи ВЦИОМ весьма тенденциозно добавили в опросник пункт о том, что алчность и жажда наживы побуждает население скрывать доходы, и многие респонденты на это купились. Из тех, кто никогда не занимался бизнесом этот пункт выбрали 29%. Среди имевших опыт предпринимательства таких оказалось лишь 17%.

В целом исследование показало в последние 8 лет стремительное улучшение отношения к малому предпринимательству. Если в 2009 году это занятие безусловно одобрял лишь 41% населения, то в феврале 2017 года уже 74%. Но вместе с одобрением предпринимательства, как рода деятельности, в России растет и общественное одобрение отказа от выплат государству. Такого рода отношение сейчас находится на максимуме за всю историю постсоветской России, приводит finanz.ru выводы социологов РАНХиГС.

Опрос РАНХиГС, проведенный в октябре, показал картину, аналогичную той, что выявил ВЦИОМ: за 16 лет доля тех, кто относится отрицательно к теневому бизнесу, рухнула втрое: в 2001-м году таких было большинство (42,2%), а в 2016-м осталось лишь 16,4%. Доля положительных оценок, наоборот, выросла в 1,6 раза, причем одобрительное отношение присуще всем социально-демографическим и профессиональным группам граждан.

Если на прямой вопрос предпринимателям, платит ли налоги их предприятие, лишь 15% анонимно ответили «нет», то среди тех, кто получает заработки от оказания услуг (няни, строители, ремонтники и др.), сдачи жилья в наем, продажи продуктов, выращенных в личном подсобном хозяйстве и другой деятельности, только 18% декларируют свои доходы.

Государственные и частные социологические организации изучают отношение населения к теневой экономике, на фоне подготовки наступление фискальных органов с целью увеличить доходы кризисного бюджета и снизить количество получателей различных пособий.

По оценкам исследователей, в России насчитывается от 15 млн до 30 млн граждан, официально не работающих, но имеющих неофициальные доходы, с которых не взимаются налоги. Многие из них при этом получают пособия от государства как малообеспеченные, неимущие, безработные. Теневая занятость отнимает у бюджетов всех уровней от одного до трех триллионов рублей в год при общих доходах консолидированного бюджета в прошлом году около 27 трлн рублей. При этом официально вклад предпринимательства в российскую экономику чрезвычайно мал. На малые и средние предприятия (МСП) в России приходится лишь около 20% ВВП и 27% рабочих мест. Для сравнения: в Европе эти показатели составляют соответственно 50-60% и 60-70%. Легализация труда самозанятых позволила бы существенно увеличить доходы государства от налогов и снизить нагрузку на пенсионную систему.

Для этого с 2015 года создается правовая и техническая база, которая позволила бы государству контролировать доходы граждан. В том числе через отслеживание их расходов (NDNews.ru писали об этом раньше – только тогда чиновники предполагали внедрить новую систему уже в 2016 году). К примеру с 2017 года ведется замена всех контрольно-кассовых терминалов на новые ККТ, с помощью которых можно персонифицировать покупки в любом магазине. К 1 июля 2017 года представители абсолютно всего бизнеса, как малого, так и крупного, должны обновить (или модернизировать) старые ККТ на новое онлайн оборудование. С помощью новых онлайн ККТ налоговики смогут в режиме реального времени получать информацию о всех кассовых операциях в вашей компании. Онлайн-кассы будут формировать чек не только в бумажном, но и электронном виде, что позволит отправлять покупателю чек по электронной почте или СМС.

Этот уже реализующийся проект Минфина – часть комплекса фискальных мер, разрабатываемых правительством, в число которых входят введение новых налогов, повышение старых и повышение их собираемости. В число целей правительства входит выявление и санкции для тех граждан, кто работает без официального трудоустройства. Как на предприятиях по «черным» схемам, так и против «самозанятых»: фрилансеров, нянь, отделочников, мелких торговцев и других. Еще два года назад зfмглавы Роструда Михаил Иванков проговорился, что «неблагонадежные» граждане будут вычисляться через сличение их расходов с налогами и социальными взносами, которые выплачивают в ПРФ и фискальные органы сами граждане и их работодатели. Онлайн-кассы и другие меры, подготовленные правительством, позволят реализовать эти мечты чиновников.

Однако социологи и экономисты РАНХиГС отмечают, что государство планирует только ограничения и запреты, не предлагая экономических стимулов, которые оправдают выход из тени. Исключений пока два: в ноябре 2016 года Госдума приняла закон, освободивший самозанятых граждан, действующих в сфере услуг (репетиторы, няни, сиделки, уборщицы) от уплаты налогов сроком на два года, до 31 декабря 2018 года, при условии официальной регистрации их деятельности. Регионы получили возможность определять дополнительные виды профессий, к которым будет применяться этот закон. А в конце января в Госдуму был внесен законопроект, который позволит гражданам осуществлять некоторые виды приносящей доход деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Это должно защитить самозанятых от обвинений в незаконном предпринимательстве.

Однако новые законодательные инициативы вряд ли позволят вывести из тени хотя бы небольшое число самозанятых и улучшить собираемость налогов, объясняют эксперты РАНХиГС в статье для РБК. В отличие от категорий самозанятых, получающих иногда значительные доходы (фотографы, дизайнеры), и тех, кто имеет потенциал для расширения бизнеса (фермеры, швеи, мастера, занимающиеся ремонтом и строительством), самозанятые, перечисленные в законе о двухлетних налоговых каникулах, представляют главным образом вынужденных предпринимателей. Уборщицы, няни, сиделки и репетиторы, как правило, обеспечивают доходом лишь себя, и потенциал расширения их деятельности невелик. В целом самозанятые не видят для себя никаких преимуществ в том, чтобы официально оформлять свой статус. А время от времени звучащие идеи о лишении нелегальных самозанятых или неработающих граждан бесплатного медицинского обслуживания лишь подливают масла в огонь.

Тем временем в Белоруссии власти решили не церемониться с гражданами, что не платят налоги. Теперь в республике те, кто не работает больше половины месяцев в году, должны уплатить примерно по 200 долларов. Извещения получили 470 тысяч человек из 10 миллионов жителей РБ. Лишь 10% «тунеядцев» уплатили сбор в установленный срок. Казну тем самым удалось пополнить на 7,5 млн долларов. Среди различных ограничений, введенных Минском, облагающимися налогом действиями стали даже дорогие подарки девушкам и помощь друзей при строительстве. В результате в столице республики и некоторых других городах в середине февраля прошли выступления, что получили неофициальное название «Майдан Тунеядцев».

Москва, Алексей Усов

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