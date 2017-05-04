В Госдуме раскритиковали идею сделать невыездными самозанятых граждан

Публикации за 04.05.17

Меры по выводу «из тени» самозанятых россиян, предложенные комитетом Совета Федерации по социальной политике, не нашли поддержки в Госдуме. По мнению депутатов, люди являются заложниками социально-экономической ситуации, и вводить в отношении них какие-либо ограничения недопустимо.

О том, что в Совете Федерации обсуждают меры, которые бы решили проблему взаимоотношений государства и самозанятых граждан, стало известно 3 мая. Глава комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что обсуждается и возможный запрет на выезд таких россиян за границу. «Таким образом государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства», – отметил сенатор.

Позже Рязанский поспешил уточнить свои слова, в частности, он подчеркнул, что «у государства должно остаться право спросить у гражданина, как он выполнил свои обязательства перед обществом». Однако как именно это будет реализовано – предмет общественной дискуссии, передает «Интерфакс».

Кроме того, сенатор отметил, что власти стремятся найти мотивацию для вывода «из тени» работающих россиян. Для самозанятых предусмотрена упрощенная система налогообложения, а также возможность приобрести патент на год вперед, напомнил Рязанский.

Тем временем, к инициативе СФ в Госдуме отнеслись весьма негативно. Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что меры, предлагаемые сенаторами, недопустимы. Заявление депутата приводится на официальном сайте парламента.

По словам народного избранника, причины, толкающие людей на неофициальное трудоустройство и уход от налогов, очень разнятся. Нилов отметил, что в условиях непомерной налоговой нагрузки работодатели нанимают сотрудников без оформления с ними трудовых отношений, «люди являются заложниками социально-экономической ситуации, они вынуждены соглашаться на условия, предлагаемые работодателем, не имея альтернативы». «И в чем их вина? Почему им надо запрещать выезд за рубеж?», – задается вопросом депутат.

Также Нилов напомнил о приграничных регионах России, где жители зачастую выезжают за границу по необходимости, и попросил не забывать о тех семьях, в которых один из родителей воспитывает детей, а другой имеет хороший доход.

Москва, Зоя Осколкова

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