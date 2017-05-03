Самозанятых граждан хотят сделать невыездными и оставить без пенсий / Совет Федерации нашел способ вывести россиян из тени

Публикации за 03.05.17

Комитет Совета Федерации по социальной политике обсуждает меры, которые бы решили проблему взаимоотношений государства и самозанятых граждан. В частности, сенаторы предлагают лишить официально неработающих россиян возможности выезжать за границу и полноценной пенсии.

Российские законы предусматривают социальную поддержку для граждан, которые не могут работать по разным причинам – это дети, студенты, инвалиды и пенсионеры. Есть среди них и «иные категории граждан», под них и подпадают люди, которые официально не трудоустроены. По данным Минтруда, в России таких 12 млн, Росстат называет цифру в два раза выше – до 25 млн.

Что касается бесплатного медицинского обслуживания, то власти не собираются в этой части ограничивать самозанятых. А вот запретить выезжать за рубеж, по мнению сенаторов, будет гораздо эффективнее. «Таким образом государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства», – сказал председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский в интервью «Российской газете».

По его словам, полноценной пенсии самозанятым россиянам также ожидать не стоит. Дело в том, что пенсионные выплаты назначаются человеку при выполнении определенных условий. Так кроме достижения пенсионного возраста, нужно наработать не менее восьми лет стажа и заработать 11 баллов, которые отражают личный вклад гражданина в виде отчислений от зарплаты в пенсионную систему. Если какое-то из этих требований не выполнено, человек может рассчитывать только на минимальную пенсию, которая на сегодняшний день в регионах составляет 7-8 тысяч рублей.

Рязанский подчеркнул, что власти не пытаются силой выводить «из тени» самозанятых. Однако создание определенных условий, как считает сенатор, заставит эту категорию россиян серьезно задуматься: а что же выгоднее – платить налоги или продолжать работать только для себя.

Чтобы оформить отношения с государством некоторые категории самозанятых граждан, среди них парикмахеры, няни, репетиторы и другие, могут оформить патент, в среднем он обходится около 20 тысяч рублей в год.

Москва, Зоя Осколкова

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