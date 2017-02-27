В МЭР открестились от «налога на тунеядство» / «Мы ничего не обсуждаем»

Публикации за 27.02.17

Минэкономразвития России не обсуждает вопрос введения платежа с безработных за пользование социальной инфраструктурой. Об этом сообщает заместителя главы МЭР России Олег Фомичев.

«Мы не обсуждаем, – цитирует замминистра RNS. – Может, социальной блок и обсуждает, мы не обсуждаем».

Напомним, о разработке соответствующего законопроекта в октябре прошлого года объявила вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, власти разрабатывают проект закона о введении платежа для трудоспособных, но официально не зарегистрированных на работе граждан, за «использование социальной инфраструктуры» (кроме льготных категорий). Глава Минтруда Максим Топилин оценил год жизни «тунеядца» в 20 тысяч рублей. По его мнению, именно такую сумму нужно взимать с официально неработающих граждан, которые не платят налоги и иные платежи. Минфин тогда выступил в поддержку этой идеи. Глава Министерства финансов Антон Силуанов в ноябре заявил, что власти пока не выработали окончательную позицию относительно «налога на тунеядство».

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, пообещал, что кабмин обсудит предложение о введении «налога на тунеядцев» и попросил не использовать выражение «налог на тунеядство». Премьер отметил, что в предложении Минтруда «речь идет о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован, и тех, кто не участвует в формировании соответствующих фондов и в то же время пользуется социалкой. Вот о чем идет речь, а не о налоге на тех, кто не работает». При этом Медведев напомнил, что в России «по действующим правилам, да и по Конституции, если хотите, можно и не работать».

Глава Комитета гражданских инициатив (КГИ), экс-министр финансов Алексей Кудрин назвал налог на тунеядство негуманной мерой. По его словам, государство не может «разделить очень четко», по каким причинам – семейным обстоятельствам или жизненной ситуации – человек не работает, сообщал «Прайм». «Поэтому этот налог на тунеядство – чисто фискальная и очень негуманная мера, идущая в обратную сторону от мировой тенденции», – отметил Кудрин.

Стоит отметить, что инициатива о введении «налога на тунеядство» уже не в первый раз обсуждается во властных структурах, но ничем не заканчивается. Эксперты указывают на объективные сложности с введением в современной России, где труд не является закрепленной в Конституции обязанностью каждого гражданина, такого вида налога. Также они говорят о том, что надо не изобретать новые платежи, а принимать меры и стимулировать предпринимателей к выходу из тени.

Добавим, что в Белоруссии подписанный президентом Александром Лукашенко в апреле 2015 года «декрет о тунеядстве» («О предупреждении социального иждивенчества») вызвал массовые протестные акции среди населения в феврале этого года, когда заканчивался срок уплаты этого налога. Люди митинговали в Минске, Гомеле, Могилеве, Бресте, Витебске, Барановичах и Бобруйске, требуя отменить президентский декрет.

Документ обязывает всех трудоспособных, но формально не работающих и не платящих налогов в течение полугода граждан республики, ежегодно платить в казну сбор в размере около 250 долларов. За неуплату предусмотрена административная ответственность. В феврале сообщалось, что «тунеядский» сбор оплатили лишь 46 тысяч белорусов из 470 тысяч, получивших извещения.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 27.02.17

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