В Дюссельдорфе псих с топором напал на пассажиров поезда: ранены 7 человек

Семь человек пострадали в результате нападения мужчины с топором на главном вокзале немецкого города Дюссельдорфа. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Злоумышленник задержан. Им оказался выходец из бывшей Югославии, сообщила полиция земли Северный Рейн – Вестфалия. Отмечается, что у нападавшего проблемы с психикой.
Инцидент произошел в четверг около 9 часов вечера. Вооруженный топором мужчина напал на пассажиров в вагоне одного из поездов, после чего выбежал на платформу вокзала, сообщает «Немецкая волна». При попытке сбежать от полицейских он получил тяжелую травму, спрыгнув с платформы. Нападавшего задержали и доставили в больницу. О мотивах злоумышленника пока информации не поступало.
Находившиеся в здании вокзала люди были эвакуированы, а само здание оцеплено. Движение поездов было временно приостановлено.
По данным полиции, задержанный – 36-летний выходец из бывшей Югославии, проживал в немецком городе Вупперталь.
Первоначально полицейские сообщили о нескольких нападавших, двое из которых были схвачены. Но позже в полиции уточнили, что нападение совершил один человек.
Напомним, в июле прошлого года в Баварии 17-летний беженец из Афганистана с топором и ножом с криком «Аллах акбар!» напал на пассажиров регионального поезда-экспресса. В результате бойни пострадали 5 человек. Нападавший был убит полицейским спецназом.
Дюссельдорф, Светлана Петрова
Дюссельдорф. Другие новости 10.03.17
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