Противники ЕС и мигрантов проиграли выборы в Нидерландах / Но довольны итогами голосования: «Начинается весна патриотов»

Публикации за 16.03.17

На парламентских выборах в Нидерландах лидирует Народная партия за свободу и демократию (НПСД) премьер-министр страны Марка Рютте, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного компанией Ipsos. Она получила 31 из 150 мест в парламенте, набрав 21,2% голосов. Второе место делят три партии: ультраправая Партия свободы (ПС) Герта евроскептика Герта Вилдерса, «Христианско-демократический призыв» и «Демократы-66». Каждая из них получает по 19 мест в парламенте. Явка на выборах, по предварительным данным, составила рекордные за последние 20 лет 81% избирателей.

Вилдерс признал поражение своей партии, но в то же время выразил удовлетворение исходом голосования. «Мы получили 19, возможно, 20 кресел, и это не 30, как я надеялся… Но мы – среди победителей, у нас на четыре места больше, и я вас уверяю, весна патриотов начнется», – отметил правый политик (цитата по Би-би-си).

Рютте, комментируя победу своей партии, заявил, что Нидерланды проголосовали против «вредного популизма», другими проявлениями которого в мире он счел Brexit и победу Дональда Трампа на выборах в США. Для формирования правящей коалиции Рютте необходимо заручиться поддержкой 76 парламентарией. Накануне голосования он заявлял, что не будет вступать в союз с ультраправыми.

Голландских консерваторов с победой уже поздравили власти Германии и Франции. «Поздравляю голландцев, помешавших подъему крайне правых», – написал в своем твиттере глава МИД Франции Жан-Жак Эйро. Глава аппарата канцлера Германии Ангелы Меркель Петер Альтмайер, в свою очередь, назвала Нидерланды чемпионами: «Поздравляю с прекрасным исходом выборов».

Стоит отметить, что еще несколько дней назад националисты, выступающие за выход страны из Евросоюза и ограничение иммиграции, по опросам опережала правящую партию, но за сутки до выборов Партия свободы чуть-чуть уступила сторонникам Рютте, переместившись на второе место.

Вилдерс активно использовал в ходе кампании антииммигрантские и антиисламские лозунги. Многие голландцы считают разумными призывы крайне правого политика ограничить иммиграцию, но при этом не поддерживают выход страны из ЕС.

Амстердам, Светлана Петрова

Амстердам. Другие новости 16.03.17

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