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Публикации за 18.03.17

СМИ: Российская элита купила у Трампа жилья на 100 млн долларов / Президент США отвергает бизнес-связи с РФ
Фото: estimo.ru

СМИ: Российская элита купила у Трампа жилья на 100 млн долларов Президент США отвергает бизнес-связи с РФ

Американские СМИ активно ищут связь с Россией президента США Дональда Трампа. В то время как сам глава государства отвергает любые обвинения в том, что он дружит с русскими, журналистам все-таки удалось отыскать некоторые факты, которые свидетельствуют об обратном. Так среди покупателей элитной недвижимости, которой владеет Трамп, нашлось несколько граждан РФ.

Как минимум 63 россиянина купили жилье в семи высотках во Флориде, принадлежащих американскому лидеру. Общая стоимость объектов недвижимости оценивается в 98,4 млн долларов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, среди которых есть и владельцы квартир. По словам риэлторов, Трамп мог заработать на постройке элитного комплекса не менее 20 млн долларов.

Более того в комплексе зданий 2044 объекта недвижимости, треть из них принадлежит юридическим лицам, которые не указывают имена реальных владельцев. Вероятно, что число российских собственников может быть и больше.

По данным агентства, среди клиентов Trump Organization бывший топ-менеджер Федерального агентства Спецстрой Александр Юзвик, глава санкт-петербургского инвестбанка «Викинг» Алексей Устаев, а также совладелец Absolute Group LLC Андрей Трусков. Последний подтвердил, что действительно имеет собственность во Флориде, отметив, что жилье обошлось ему дешевле, чем в Москве. Впрочем, Трусков подчеркнул, что приобрел недвижимость в Майами исключительно для личного пользования.

В администрации президента США комментировать информацию не стали, переадресовав его в Trump Organization. Главный юрист компании заявил, что пресса в очередной раз делает из мухи слона.

Напомним, американские журналисты не раз обвиняли Дональда Трампа в том, что он связан с Россией. Якобы российские хакеры помогли республиканцу одержать верх над демократом Хилари Клинтон во время президентских выборов, прошедших в США в прошлом году. В свою очередь Трамп заявил, что сделок с Россией никогда не заключал.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 17.03.17

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