Назло России: депутат в Латвии отказался от лифтов, чтобы «навредить российской экономике»

Публикации за 29.03.17

Депутат латвийского сейма Имантс Парадниекс заявил, что отказался пользоваться лифтом, так как не желает «кормить» России, сообщает телеканал LNT.

«Я не использую лифты из принципа. Нигде и никогда, – рассказал парламентарий. – Не делаю этого, так как использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично закупаем энергию у них (России – прим. ред.)». «Из-за этого я не пользуюсь дома лифтом», – резюмировал Парадниекс.

При этом он не уточнил, отказался ли он от других коммунальных благ, к примеру, от российского газа.

Стоит отметить, ранее Парадниекс выражал недовольство по поводу наличия в Риге кафе «Ленинград», назвав его отрыжкой коммунистического прошлого. Также он известен как один из организаторов шествия ветеранов Ваффен СС в Риге.

Вчера же глава спецслужбы Латвии Янис Майзитис разразился в адрес Москвы обвинениями в кибершпионаже. Он утверждает, что в прошлом году Россия осуществляла «кибершпионаж» в отношении отдельных политиков, журналистов и госучреждений. При этом, по словам Майзитиса, у спецслужбы нет информации об утечке данных, содержащих государственную тайну.

Рига, Светлана Петрова

Рига. Другие новости 28.03.17

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