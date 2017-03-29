«Про уши не забудь»: Рогозин дал совет депутату, отказавшемуся от лифтов из-за России

Публикации за 29.03.17

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал отказ латвийского депутата от использования лифтов, чтобы «не кормить» Россию.

«Нужно еще назло нам уши отморозить», – написал он в своем Facebook.

Сенатор Алексей Пушков назвал решение парламентария глупым. «Давно не слышал ничего более глупого. Надеюсь это шутка», – комментирует Пушков в своем твиттере.

Ранее депутат латвийского сейма Имантс Парадниекс заявил, что принципиально не пользуется лифтами, потому что для их работы используется электроэнергия, которую Латвия частично закупает у России. «Из-за этого я не пользуюсь дома лифтом», – заключил депутат. При этом парламентарий не уточнил, отказался ли он от других благ цивилизации, к примеру, от российского газа.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 29.03.17

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