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Публикации за 29.03.17

«Назад пути нет»: Британия официально запустила процедуру выхода из ЕС
фото EPA

«Назад пути нет»: Британия официально запустила процедуру выхода из ЕС

Власти Великобритании официально уведомили Брюссель о своем выходе из Евросоюза. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что «это исторический момент, после которого уже не будет пути назад».

Постпред Британии при ЕС Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску соответствующее письмо с подписью премьер-министра Терезы Мэй, и тем самым официально инициировал процедуру выхода Великобритании из Евросоюза.

Туск подтвердил, что официальное уведомление о выходе из Евросоюза получено, и заявил, что решение Великобритании «сделало остальные 27 стран ЕС более сплоченными».

Премьер-министр Тереза Мэй в своем обращении к парламенту в среду заявила, что Великобритания теперь «будет сама принимать решения и устанавливать собственные законы, возьмет под контроль вещи, которые важны для большинства из нас», передает BBC. Она также заявила, что после выхода из ЕС власти Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса получат больше полномочий. Мэй призвала граждан сплотиться и пообещала приложить все силы для достижения «наиболее выгодной сделки с руководством ЕС». Премьер добавила, что Лондон после Brexit продолжит работу с НАТО и отметила, что Британия останется преданным союзником ЕС.

Процедура выхода Соединенного Королевства из Евросоюза продлится два года. Согласно правилам в 50-й статье Лиссабонского договора, государство, захотевшее выйти из ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

Решение выйти из ЕС британцы приняли на референдуме 23 июня 2016 года. Согласно официальным данным, 51,9% принявших участие в плебисците выступили за Brexit.

Лондон, Светлана Петрова

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