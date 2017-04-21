Глава Европарламента: Brexit можно отменить / Судьба Великобритании в ЕС решится на досрочных парламентских выборах

Публикации за 21.04.17

Президент Европейского парламента Антонио Таяни опроверг слова британского премьер-министра Терезы Мэй о том, что процесс выхода Великобритании из состава Евросоюза запущен и теперь «пути назад нет». По словам Таяни, процедура прекращения Brexit «будет очень простой», все будет зависеть от того, придут ли к власти сторонники сохранения страны в ЕС во время досрочных парламентских выборов, которые должны пройти в июне.

По мнению главы Европарламента, процесс Brexit легко обратить вспять по решению других членов ЕС, если на предстоящих выборах произойдет смена правительства Соединенного Королевства, пишет газета The Guardian. «Если Великобритания захотела бы остаться, это было бы на пользу всем. Я был бы очень рад», – отметил Таяни.

Кроме того, политик напомнил, что Великобритания должна гарантировать сохранение прав граждан ЕС, любая сделка, противоречащая этому правилу, может быть отменена, так как этот вопрос всегда будет под юрисдикцией Европейского суда.

18 апреля Тереза Мэй предложила провести в стране досрочные парламентские выборы, которые «дадут стране пять лет уверенного лидерства, чтобы мы (Великобритания) могли пройти через переговоры и добиться успешного результата». Британские парламентарии инициативу поддержали, назначив голосование на 8 июня.

Как ранее сообщал «Новый День», решение выйти из ЕС британцы приняли на референдуме 23 июня 2016 года. Согласно официальным данным, 51,9% принявших участие в плебисците выступили за Brexit. Процедура выхода Соединенного Королевства из Евросоюза продлится два года. Согласно правилам в 50-й статье Лиссабонского договора, государство, захотевшее выйти из ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 21.04.17

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