Минюст обжалует решение ЕСПЧ по делу о захвате школы в Беслане / Российские власти не согласны с формулировками суда

Публикации за 13.04.17

Постановление Европейского суда по правам человека о выплатах по делу о захвате заложников в школе в Беслане в 2004 году будет обжаловано к середине лета, говорится в официальном сообщении на сайте Минюста РФ.

«Соответствующее постановление Европейского Суда по делу не вступило в силу и будет обжаловано в установленный Конвенцией трехмесячный срок. Правовая позиция властей Российской Федерации будет формироваться с учетом мнения компетентных государственных органов», – говорится в сообщении.

В министерстве особо отметили, что некоторые выводы ЕСПЧ идут вразрез с представленными Россией доказательствами. «С учетом анализа содержания соответствующего постановления, Минюст России полагает, что ряд выводов Европейского суда не обоснован, а использованная аргументация – неубедительна и не соответствует доказательствам, предоставленным российскими властями», – отметили в ведомстве.

В ведомстве считают «абсолютно беспочвенным утверждение Европейского Суда о применении российскими правоохранительными органами огнестрельного оружия неизбирательного действия и тяжелого вооружения во время нахождения заложников в здании школы».

Отметим, что сегодня ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить в общей сложности 2,955 млн евро истцам по делу о захвате заложников в школе Беслана в сентябре 2004 года. «Суд обязал Российскую Федерацию выплатить заявителям сумму в общем размере 2,955 млн евро в качестве компенсации морального вреда и 88 тыс. евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек», – говорится в опубликованном в четверг решении суда.

Суд согласился с мнением заявителей о том, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. «Суд установил, что российские власти в нарушение статьи 2 Конвенции не осуществили должное планирование и проведение спасательной операции с тем, чтобы минимизировать риск для жизни заложников», – говорится в решении суда. Истцами выступили 409 человек, в числе которых как бывшие заложники и пострадавшие, так и родственники бывших заложников, а также убитых и раненых.

В Кремле не стали соглашаться с вердиктом ЕСПЧ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в частности, ответил: «Нам невозможно согласиться с такой формулировкой». «Для той страны, которая неоднократно подвергалась атакам террористов, а, к сожалению, список таких стран растет, и растет регулярно, такие формулировки являются абсолютно неприемлемыми», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков при этом признал, что его оценка носит эмоциональный характер. «Здесь, наверное, должна быть юридическая оценка. Вряд ли вот такая эмоциональная оценка, которую я дал вначале, уместна на самом деле», – приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря президента.

Москва, Иван Гридин

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