ЕСПЧ присудил матерям Беслана 3 млн евро. «Россия не сумела защитить бесланцев» / В Кремле назвали решение суда «абсолютно неприемлемым»

Публикации за 13.04.17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге удовлетворил иск родственников погибших и пострадавших при захвате школы в Беслане в 2004 году, обязав Россию выплатить заявителям 2,955 млн евро компенсации и 88 тыс. евро в качестве возмещения судебных издержек. Такой вердикт Страсбургский суд вынес в четверг, 13 апреля. В Кремле не согласились с решением суда.

ЕСПЧ рассматривал несколько жалоб, поданных комитетом «Матери Беслана» и объединенных в одно производство. Истцами выступили 409 человек из числа бывших заложников, пострадавших и их родственников. Они заявили, что российские власти нарушили статью 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В иске утверждалось, что государство не смогло защитить граждан от угрозы их жизни, не провело должного расследования теракта. Также заявители указывали на то, что многие аспекты планирования и проведения переговоров с террористами и операции по освобождению заложников имели недостатки. Кроме этого, истцы утверждали, что гибель людей стала результатом непропорционального применения силы со стороны силовиков, передает «Интерфакс».

Суд согласился с мнением истцов. По мнению судей, у властей была информация о готовящемся нападении на школу, но они не приняли достаточных мер, чтобы предотвратить теракт, допустили просчеты в переговорах с террористами и в самой спецоперации по освобождению заложников. В решении суд также указывается, что правительство РФ не расследовало трагические события должным образом.

Трое судей отказались поддержать решение ЕСПЧ. «Имелось два мнения по решению суда, противоположных общему решению: одно было представлено судьями Ханларом Гаджиевым (Азербайджан) и Дмитрием Дедовым (Россия), а второе – судьей Пинто де Альбукерке (Португалия)», – говорится в решении суда, передает «Коммерсантъ». Всего в судебном процессе участвовали 7 судей.

В Кремле не согласились с судебным вердиктом. «Нам невозможно согласиться с такой формулировкой», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для страны, которая неоднократно подвергалась атакам террористов, а, к сожалению, список таких стран растет, и растет регулярно, такие формулировки являются абсолютно неприемлемыми», – подчеркнул представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

В комитете «Матери Беслана» посчитали небольшой присужденную истцам сумму компенсации в 3 млн евро. «Выплата будет разделена между 406 истцами, то есть кто-то получит 5 тысяч евро, кто-то 20 тысяч евро. Это небольшие суммы для возмещения морального ущерба», – отметила представитель комитета Анета Гадиева (цитата по ТАСС). Вместе с тем она заметила, что главной целью иска было не возмещение материального ущерба, а установление виновных в теракте и проведение объективного расследования. Однозначно сказать, довольна ли она вердиктом суда, представитель комитета не смогла, сославшись на то, что еще не ознакомилась полностью с решением суда.

1 сентября 2004 года боевики захватили школу №1 в Беслане во время праздничной линейки. В заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Противостояние продолжалось три дня, 3 сентября была проведена спецоперация по освобождению школы. 334 человека погибли либо позднее скончались от ран, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации. Единственный выживший террорист Нурпаши Кулаев в 2006 году был приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением.

Страсбург, Светлана Петрова

Страсбург. Другие новости 13.04.17

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