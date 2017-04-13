США отрицают авиаудары по складам с химоружием в Сирии / Россия направила беспилотники на место предполагаемой бомбардировки

Публикации за 13.04.17

Возглавляемая США коалиция по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация запрещена в России) в Сирии отвергла обвинения со стороны сирийской правительственной армии в нанесении авиаудара по складу химического оружия террористов, в результате чего погибли сотни человек, передает Рейтер.

Представитель коалиции полковник ВВС США Джон Дориан заверил, что коалиция не проводила никаких атак в этом районе в указанное время. Он отметил, что «сирийское заявление некорректно и, возможно, является преднамеренной дезинформацией».

Минобороны России, в свою очередь, заявило, что не располагает информацией, подтверждающей сообщения о гибели людей и характере разрушений в результате бомбардировки самолетов коалиции в районе населенного пункта Дейр эз-Зор. Для проверки сведений о гибели мирных жителей в этот район направлены беспилотники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее сегодня Генштаб сирийской армии объявил, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по складу химоружия боевиков ИГ в Дейр-эз-Зоре, который привел к гибели нескольких сотен боевиков и мирных граждан от отравления. Военные заявили, что удар с воздуха был нанесен 12 апреля около 17:30-17:50 по местному времени, а на месте взрывов образовалось белое, а затем желтое облако, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 13.04.17

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