Сирия: самолеты Запада разбомбили склады с химоружием террористов / Погибли сотни людей

Публикации за 13.04.17

Самолеты международной коалиции разбомбили склад с химическим оружием, принадлежащим запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России, террористической организации «Исламское государство» в провинции Дейр-эз-Зор. В результате от отравления ядовитыми веществами погибли сотни боевиков и мирных жителей, заявили в генштабе Сирии.

Военные заявили, что удар с воздуха был нанесен вчера, 12 апреля, около 17:30-17:50 по местному времени (совпадает с московским). «На месте удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ. Пожар на месте продолжался до 22:30», – передает РИА «Новости со ссылкой на коммюнике.

В заявлении отмечается, что массовая гибель людей доказывает наличие у террористов химических веществ, которые могут применяться как средство массового поражения. При этом сирийские военные в очередной раз подчеркнули, что Дамаск не обладает химоружием.

Напомним, 4 апреля сирийская оппозиция заявила, что 80 человек погибли и 200 пострадали при атаке с применением химического оружия в провинции Идлиб. Вину за это оппозиционеры и страны Запада возложили на Дамаск, ничем не подкрепив свои утверждения.

В ночь на 7 апреля ВМС США выпустили по позициям правительственной армии Сирии в районе города Хомс 59 крылатых ракет «Томагавк». В результате удара, погибли от семи до десяти человек, в том числе мирные жители. Президент США Дональд Трамп назвал эти действия «пропорциональным ответом» на химическую атаку в Идлибе. Москва осудила действия Вашингтона, расценив их как агрессию против суверенного государства.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 13.04.17

Минюст обжалует решение ЕСПЧ по делу о захвате школы в Беслане. Российские власти не согласны с формулировками суда. / ЕСПЧ присудил матерям Беслана 3 млн евро. «Россия не сумела защитить бесланцев». В Кремле назвали решение суда «абсолютно неприемлемым». / ЦБ предрек обвал цен на нефть до $40-45 за баррель. А рублю – умеренное падение курса. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»