США разбомбили пещеры в Афганистане, построенные на деньги ЦРУ

Публикации за 14.04.17

Американские военные нанесли удар по тоннельному комплексу боевиков «Исламского государства» (ИГ – организация, запрещенная в РФ) в Афганистане. В результате атака погибло 36 террористов, никто из мирных жителей не пострадал, передает ВВС. Как оказалось, под видом борьбы с террористами США разбомбили сеть пещер, строительство которых финансировалось ЦРУ в 1980-е годы. Об этом сообщил Эдвард Сноуден на своей странице в соцсети Twitter.

Для удара США применили мощнейшую фугасную авиационную неядерную бомбу GBU-43/B, которую в Пентагоне называют «матерью всех бомб». Боеприпас блинной более 9 метров и диаметром более метра весит 9,5 тонн. Сила взрыва бомбы равна 11 тоннам в тротиловом эквиваленте. Всего у США 15 таких снарядов на вооружении.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что это была очень удачная миссия, демонстрирующая приверженность США обещанию разбить террористическую группировку. Отмечается, что GBU-43/B была применена впервые с истории, американское военное ведомство опубликовало видео с испытаний «матери всех бомб».

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=5LI-wLnUOJo&rel=0">Video</a> Видео с испытаний «матери всех бомб»

По данным Минобороны Афганистана, в результате атаки США погибли 36 террористов ИГ. Кроме того, уничтожен тайник с оружием. Американские военные координировали свои действия с местными властями, чтобы избежать человеческих жертв среди мирного населения.

Тем временем, экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден заявил, что военные США разбомбили пещеры Тора-Бора, которые сами же помогали строить в 1980-е годы для борьбы с силами ограниченного контингента советских войск в Афганистане. «И эти сети тоннелей моджахедов мы бомбим в Афганистане? Мы сами и заплатили за них», – написал Сноуден и добавил выдержку из статьи New York Times, где рассказывается о пещерном комплексе в провинции Нангархар. «Тора-Бора была укрепленной базой… комплексом, построенным для моджахедов, который частично финансировался ЦРУ», – говорится в публикации.

Кабул, Зоя Осколкова

Кабул. Другие новости 14.04.17

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