«Это будет другой Путин» / Режиссер Оливер Стоун рассказал о своем фильме о президенте РФ

Публикации за 30.04.17

Американский режиссер Оливер Стоун рассказал изданию The Sydney Morning Herald о своем фильме про президента России Владимира Путина. Его новая работа в форме интервью скоро выйдет в прокат в США. Издание отмечает, что эта лента наверняка станет хитом сезона, учитывая заявления о влиянии России на президентские выборы и администрацию Трампа.

«Господин Путин – один из наиболее важных мировых лидеров, и, поскольку США объявили его заклятым врагом, – думаю, очень важно послушать, что он хочет сказать», – рассказал Стоун о своем фильме, передает RT.

«В картине будет представлена точка зрения, которую мы, американцы, еще не слышали», – отметил режиссер, указав, что за два года встречался с Путиным четыре раза.

Кроме того, Стоун рассказал и о своих впечатлениях от общения с российским президентом

«Он говорит довольно прямо. Я думаю, мы сделали правильно, представив его высказывания на фоне западной риторики, что позволит объяснить его точку зрения», – отметил режиссер.

По мнению Стоуна, Россия никоим образом не вмешивалась в выборы президента США. Обвинения в адрес Москвы он счел политической войной демократов, цель которой – «лишить легитимности избранного президента и таким образом, по сути, подорвать всё государство». «Это очень опасная позиция – выдвигать обвинения, которые не можешь доказать», – заключил режиссер.

В сентябре 2016 года сообщалось, что Стоун закончил съемки фильма о Путине, но не стал раскрывать дату выхода ленты.

Москва, Светлана Петрова

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