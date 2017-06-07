Путин заявил о последствиях конфликта России и США / И объяснил, зачем существует НАТО

Масштабного вооруженного конфликта между Россией и США не смог бы пережить никто, считает президент России Владимир Путин. Такое мнение он высказал в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну в рамках серии интервью. Это стало ответом на вопрос Стоуна, смогли бы США, по мнению главы России, победить в вооруженном конфликте двух стран. «Я думаю, что никто бы не пережил», – сказал Путин.

Кроме того президент России отметил на вопрос Стоуна о том, дает ли избрание на пост главы США Дональда Трампа надежду на улучшение отношения между Москвой и Вашингтоном. «Надежда всегда есть. Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», – ответил Путин. Ранее Путин неоднократно заявлял, что вооруженный конфликт между Россией и США допускать нельзя. После избрания Трампа на пост главы США, российский президент допускал, что отношения между двумя странами наладятся.

Российский лидер также заявил, что система противоракетной обороны США не может обеспечить защиту всей территории страны. «На сегодняшний день ракетный щит не защитил бы территорию Соединенных Штатов», – цитирует агентство «Блумберг» Путина.

Он высказался и относительно Североатлантического альянса. «Зачем существует НАТО, когда уже давно нет Восточного блока и Советского Союза? Чтобы оправдать своё существование, НАТО всегда нужен внешний враг. И в Альянсе идёт постоянный поиск внешнего врага или какие-то провокации, чтобы назвать кого-то противником», – считает Путин.

Документальный фильм Стоуна, основанный на серии бесед с российским лидером, будет транслироваться на кабельном канале Showtime с 12 по 15 июня. Всего будет четыре части. В отрывках, которые публиковал Стоун, Путин рассказывает о своей системе охраны, об отношении к Эдварду Сноудену и о том, что в 2000 году он предлагал американскому президенту Биллу Клинтону подумать о вступлении России в НАТО.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.06.17

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