«Я же и всыпать могу»: Путин не пойдет в один душ с геем

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливер Стоун поведал, что бы он делал, оказавшись на подводной лодке в одном душе с геем. В ответ на провокационный вопрос режиссера глава российского государства заявил, что не стал бы «провоцировать» гомосексуалиста и отказался бы пойти с ним в одни душ. «Я бы предпочел не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать? Но вы знаете, я мастер дзюдо», – отметил Путин.

В ходе беседы Стоун обратил внимание на российский закон, который запрещает пропаганду гомосексуализма. Режиссер спросил Путина, не видит ли он в этом акте признаков дискриминации. Российский лидер ответил, что геев в нашей стране никто не притесняет, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Премьера документального фильма о Владимире Путине, в рамках подготовки которого Стоун взял несколько интервью у президента РФ, состоится на телеканале Showtime. Четыре части ленты длительностью по два часа выйдут в эфир с 12 по 15 июня.

Москва, Светлана Петрова

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