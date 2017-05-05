Китай испытал новый авиалайнер – конкурент Airbus, Boeing и МС-21 (ВИДЕО) / Эксперты: преимущества на стороне российского производителя

Публикации за 05.05.17

Первый пассажирский авиалайнер китайского производства C919 разработанный и построенный на территории КНР сегодня, 5 мая, совершил первый испытательный полет. Это произошло в шанхайском аэропорту Пудун, тестовый полет продолжался 1 час 20 минут. На борту самолета находился экипаж из пяти человек. Самолет поднялся на высоту трех тысяч метров, испытания признаны успешными.

Лайнер был разработан китайской корпорацией Comac. Он призван потеснить на рынке Airbus A320 и Boeing 737-800, а также российский узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21. Максимальная дальность полета китайской новинки составляет 5,5 тыс. километров. Предполагается, что данный самолет будет выпускаться в нескольких вариантах, рассчитанных на разный уровень комфорта и разное количество посадочных мест. В Comac заявили, что уже получено 570 заказов на новые самолеты от 23 авиаперевозчиков.

Китайцы приступили к разработке самолета еще в 2008 году, однако запуск несколько раз откладывался. Как отмечают СМИ Поднебесной, стоимость нового лайнера составит около $50 млн, что вдвое меньше цены Boeing-737 или A320. C919 собран в Китае, но с использованием большого количества импортных технологий, например, двигателей французско-американского производителя CFM, отмечает BBC. Европейский регулятор безопасности полетов уже приступил к сертификации самолета – это ключевой этап, который позволит самолету выйти на международный рынок.

Как писал «Новый День», 4 мая стало известно, что первый летный экземпляр российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 покинул сборочный цех. Сейчас идет подготовка к первому испытательному полету, который будет проходить в условиях секретности. Предполагается, что и МС-21 также сможет составить конкуренцию Airbus A320 и Boeing 737-800.

Эксперты склоняются к тому, что по целому ряду характеристик МС-21 обойдет китайского конкурента и имеет все шансы потеснить на рынке французских и американских производителей пассажирских лайнеров в среднемагистральном сегменте.

Так, по словам руководителя аналитической службы агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, хоть С919 создается как конкурент лайнеру Boeing 737 и Airbus А320, сможет ли он по факту составить конкуренцию этим самолетам, будет зависеть от того, насколько успешно будет продвигаться программа его создания, испытаний, пишет BFM.

«Нет больших сомнений в том, что китайское правительство и китайские финансовые институты смогут сделать привлекательное ценовое предложение при продвижении этого самолета как на внутренний китайский рынок, так и в будущем на международный рынок. Однако мы видим, что есть пример предыдущего самолета ARJ21 – это региональный лайнер, который должен был бы стать конкурентом Superjet. Программа, к сожалению, до сих пор развивается очень медленно, и в реальной коммерческой эксплуатации находятся лишь единицы самолетов. Одна из задач С919 – не повторить судьбу своего предшественника», – пояснил Олег Пантелеев.

Он также отметил, что С919 является одноклассником с МС-21. «В принципе, МС-21 будет превосходить своего китайского конкурента по заявленным характеристикам, по таким параметрам, как топливная и экономическая эффективность, и по комфорту для пассажиров и членов экипажа. При этом маловероятно, что на российском рынке С919 получит хоть какое бы то ни было присутствие. В то же время вполне возможно, что на некоторых рынках третьих стран эти лайнеры столкнутся и будут участвовать в одних и тех же конкурсах по выбору самолета», – полагает эксперт.

Напомним, МС-21 способен совершать полеты на дальность до 6400 км. Каждый самолет обойдется заказчикам от $85 до $90 млн. В его строительстве используются композитные материалы, что существенно облегчает лайнер, позволяет экономить на топливе и брать больше груза на борт.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 05.05.17

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