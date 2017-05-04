Российский конкурент Airbus A320 и Boeing 737 покинул сборочный цех (ФОТО) / МС-21 выходит на предполетные испытания

Публикации за 04.05.17

Выход из цеха окончательной сборки иркутского авиационного завода первого летного экземпляра новейшего российского узкофюзеляжного самолета МС-21 стартовал финальный этап подготовки к первому испытательному полету. Уже в конце следующего года или в начале 2019-го первые машины пополнять парк «Аэрофлота».

В корпорации «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) не стали анонсировать дату первого полета МС-21, который эксперты называют будущим конкурентом самых популярным в мире Airbus A320 и Boeing 737. Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявлял, что первый испытательный полет запланирован до конца весны текущего года.

Фото: здесь и далее корпорация «Иркут»

Как пишут «Известия», главный редактор «Авиатранспортного обозрения» Алексей Синицкий отметил, что выход самолета из сборочного цеха – принципиально важное событие. «Уже можно не сомневаться, что первый полет состоится. Вопрос только в том, будет ли самолет соответствовать расчетным характеристикам. Это покажут предстоящие летные испытания», – отметил эксперт.

Сейчас должны проследовать прогон двигателей на разных режимах работы, предполетное тестирование работы всех бортовых систем, движение по рулежным дорожкам, разбег с торможением, разбег с отрывом передней стойки шасси и, наконец, взлет. Отмечается, что эти этапы, включая первый испытательный полет, пройдут в режиме секретности, а публичная презентация состоится позднее.

Прежде, чем поставить производство лайнеров на поток, на опытный образец установят оборудование для фиксации в полете сотни различных параметров. После завершения полного комплекса летных испытаний и получения сертификата типа (выдается Росавиацией) начнется серийное производство, поставка самолетов заказчику и их регулярная эксплуатация.

Первым эксплуатантом самолетов МС-21 станет «Аэрофлот». Компания получит первые новейшие лайнеры в конце 2018 – начале 2019 года. Существует договоренность о поставке 50 таких самолетов. В «Иркуте» рассказали, что корпорация уже сейчас обсуждает с заказчиком конкретные детали технического облика самолетов МС-21.

«Согласуются параметры пассажирского салона, соответствующие стандартам авиакомпании «Аэрофлот – российские авиалинии» по обслуживанию пассажиров: выбор кресел бизнес- и экономкласса, гардеробов, кухонь, туалетных модулей, аварийно-спасательного оборудования. Также обсуждается опциональное оборудование, в частности системы развлечения пассажиров. Проходят встречи со специалистами авиакомпании, отвечающими за качество обслуживания, пилотами, бортпроводниками, техниками. Также обсуждаются условия послепродажного обслуживания», – рассказал представитель «Иркута».

Первый МС-21 оснащен двигателями PW1400G американской компании Pratt & Whitney. В перспективе предусматривается и альтернативная силовая установка – российский двигатель ПД-14.

Как писал «Новый День», разработка узкофюзеляжного МC-21 обошлась России в $3,5 млрд, а каждый самолет обойдется заказчикам от $85 до $90 млн. В июне прошлого года глава «Иркута» Олег Демченко заявил, что цель предприятия – до 2035 года занять 5-10% мирового рынка среднемагистральных судов. «Я уверен, что он будет востребован на глобальном рынке», – сказал он.

Между тем, на сегодняшний день ОАК не слишком удается расширить присутствие за пределами бывшего Советского Союза. Все 175 твердых заказов на МС-21 поступили от российских компаний.

По мнению Олега Пантелева, руководителя аналитической службы агентства «Авиапорт», репутация «Иркута» – производителя истребителей – поможет в продвижении МС-21 на мировом рынке. Он считает, что на успех стоит рассчитывать, в первую очередь, в странах, которые закупали у данного предприятия военную авиатехнику.

Ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики Федор Борисов полагает, что мировому авиапрому брошен вызов: «В течение очень долгого времени мы могли предложить на рынок только продукцию в сегменте региональных самолетов, здесь мы бросаем вызов «большой двойке» – компаниям Airbus и Boeing».

Эксперт назвал новый лайнер «ладным и очень приятным». Борисов считает, что возможности по сервису, которыми обладает самолет, «в принципе выше конкурентов». «Если данные по эффективности окажутся на высоте, на уровне, то у самолета есть хорошие перспективы на рынке. Особенно, если сейчас у нас доминирует экономика издержек, сейчас у нас основная ориентация потребителя на цену, эта тенденция – не вечная, рано или поздно снова произойдет возврат к требованиям качества. И в этом отношении как раз в это удачное время судьба МС-21, или как он будет называться в дальнейшем, может оказаться очень удачной», – сказал эксперт.

Он считает, что российская разработка составит конкуренцию Airbus и Boeing, так как у МC-21 более широкий фюзеляж и шире кресла, что обеспечивает комфорт пассажирам. Кроме того, использование современных композитных материалов облегчает лайнер, следовательно, уменьшает расход топлива.

МС-21 способен совершать полеты на дальность до 6400 км. Таким образом лайнер составит конкуренцию Boeing 737 и Airbus A320.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 03.05.17

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