«Уже летаем!»: российский конкурент A320 и Boeing 737 совершил первый полет (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 28.05.17

В Иркутске состоялся первый пробный полет новейшего российского ближне-среднемагистрального самолета МС-21. Взлет и посадка прошли успешно.

Представитель Иркутского авиационного завода («Корпорация Иркут») сообщил, что «полет прошел нормально, как планировалось», передает ТАСС. Он не стал приводить подробности прошедшего испытания.

Информацию о состоявшемся полете подтвердил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, опубликовавший в своем твиттере фотографии лайнера в воздухе. «Летаем», – написал он.

В интернете уже появилось несколько видеороликов с полетом МС-21.

Как сообщал «Новый День», первый летный экземпляр самолета, создаваемого на смену устаревшим авиалайнерам типа Ту-154, вышел из сборочного цеха в начале мая. Первый полет МС-21 изначально планировали на декабрь прошлого года, позже дату перенесли на апрель, а затем – на конец мая. В июне 2016 года в Иркутске премьеру Дмитрию Медведеву продемонстрировали церемонию первой выкатки нового самолета. Ожидается, что уже в конце следующего года или в начале 2019-го первые машины пополнят парк «Аэрофлота».

По оценке экспертов, МС-21 составит конкуренцию самым популярным в мире самолетам Airbus A320 и Boeing 737, если данные по эффективности окажутся на высоте.

Первый МС-21 оснащен двигателями PW1400G американской компании Pratt & Whitney. В перспективе предусматривается и альтернативная силовая установка – российский двигатель ПД-14.

Разработка узкофюзеляжного МC-21 обошлась России в $3,5 млрд, а каждый самолет обойдется заказчикам от $85 до $90 млн. В июне прошлого года глава «Иркута» Олег Демченко заявил, что цель предприятия – до 2035 года занять 5-10% мирового рынка среднемагистральных судов. «Я уверен, что он будет востребован на глобальном рынке», – сказал он.

Между тем, на сегодняшний день ОАК не слишком удается расширить присутствие за пределами бывшего Советского Союза. Все 175 твердых заказов на МС-21 поступили от российских компаний.

По мнению Олега Пантелева, руководителя аналитической службы агентства «Авиапорт», репутация «Иркута» – производителя истребителей – поможет в продвижении МС-21 на мировом рынке. Он считает, что на успех стоит рассчитывать, в первую очередь, в странах, которые закупали у данного предприятия военную авиатехнику.

Иркутск, Светлана Петрова

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