Производство российского конкурента A320 и Boeing 737 оказалось под угрозой из-за санкций

Создатели новейшего российского среднемагистрального самолета МС-21 из-за санкций США столкнулись с проблемой поставки материалов для изготовления композитного «черного крыла» и части киля лайнера. Ранее соглашение на поставку этих материалов было подписано с Японией и США, но в связи с принятием Вашингтоном антироссийских ограничительных мер и их поддержки со стороны Токио выполнение контракта заблокировано. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в аэрокосмической отрасли. Стоит отметить, что композитные материалы в конструкции МС-21 должны стать главным преимуществом новейшего лайнера.

Поставки композитных материалов американской Hexcel и японской Toray Industries прекратились из-за санкций мер в отношении компаний «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) и «ОНПП «Технология» имени Ромашина», принадлежащего «Ростеху».

По сведениям издания, запас композитов рассчитан на шесть самолетов. Когда он закончится, создатели будут вынуждены «брать либо китайские композиты, которые в два раза толще и тяжелее, либо ждать, когда российские предприятия создадут что-то похожее», рассказал один из собеседников «Ъ». Производители при этом не планируют замену композита на металл. По мнению экспертов, это лишит смысла проект, стоимость которого оценивалась Счетной палатой РФ в 438 млрд рублей.

В ОАК ведут поиск решения проблемы. В частности, совместно с «Ростехом» рассматривается возможность наладить собственное производство необходимых композитов. Но в этом случае производство МС-21 придется сдвигать как минимум до 2025 года.

В «Ростехе» называли проблему «надуманной», заявив, что «есть надежные зарубежные поставщики композитов, есть собственные разработки». В аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова утверждают, что «проблем, ставящих проект под угрозу, на данный момент не существует».

Ранее анонсировалось, что композитное крыло увеличенной длины должно стать одним из конкурентных преимуществ для первого среднемагистрального лайнера, создаваемого после распада Советского Союза. «Черное крыло» повышает экономичность самолета и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогичными моделями от Boeing и Airbus. В настоящее время готовы три опытных образца МС-21-300, четвертый лайнер в стадии сборки.

Напомним, что первый пробный полет МС-21, создаваемого на смену устаревшим авиалайнерам типа Ту-154, состоялся в Иркутске 28 мая 2017 года. Взлет и посадка прошли успешно.

Первые МС-21 оснащены двигателями PW1400G американской компании Pratt & Whitney. В перспективе предусматривается и альтернативная силовая установка – российский двигатель ПД-14.

По оценке производителя, каждый самолет обойдется заказчикам от $85 до $90 млн. В 2016 году глава «Иркута» Олег Демченко заявлял, что цель предприятия – до 2035 года занять 5-10% мирового рынка среднемагистральных судов. Между тем, на сегодняшний день ОАК не слишком удается расширить присутствие за пределами бывшего Советского Союза. Все 175 заказов на МС-21 поступили от российских компаний.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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