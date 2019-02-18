Виноваты санкции: отложен запуск серийного производства российского конкурента A320 и «Боинга-737»

Сроки запуска новейшего российского среднемагистрального самолета МС-21 в серийное производство перенесены на конец 2020 года из-за отказа американцев поставлять композитные материалы. С таким заявлением сегодня выступил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе международной оборонной выставки IDEX. Чиновник напомнил, что серийный запуск МС-21 планировался уже в конце 2019-го.

Чемезов сообщил, что из-за действий американской стороны «мы переходим на свои композитные материалы». «Необходимые разработки и российские партнеры, в частности «Росатом», уже есть, – цитирует главу «Ростеха» РИА «Новости». – Сейчас завершаются испытания».

Ранее сообщалось, что введенные США санкции в отношении АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) и АО «ОНПП «Технология» имени Ромашина», принадлежащее «Ростеху», осложнили создание композитного крыла для самолета МС-21. Композитные материалы в конструкции МС-21 должны стать главным преимуществом новейшего лайнера.

Материалы для изготовления композитного «черного крыла» и части киля лайнера поставлялись американской Hexcel и японской Toray Industries. Однако после введения Вашингтоном ограничительных мер против двух вышеназванных российских предприятий и поддержки санкций со стороны Токио поставки композитов прекратились.

В ОАК заявляли, что ведут поиск решения проблемы. В частности, совместно с «Ростехом» рассматривается возможность наладить собственное производство необходимых композитов, сообщал «Коммерсантъ». В то же время в «Ростехе» называли проблему «надуманной», отмечая, что «есть надежные зарубежные поставщики композитов, есть собственные разработки».

Напомним, что первый пробный полет МС-21, создаваемого на смену устаревшим авиалайнерам типа Ту-154, состоялся в Иркутске 28 мая 2017 года. Взлет и посадка прошли успешно.

Первые МС-21 оснащены двигателями PW1400G американской компании Pratt & Whitney. В перспективе предусматривается и альтернативная силовая установка – российский двигатель ПД-14.

По оценке производителя, каждый самолет обойдется заказчикам от $85 до $90 млн. В 2016 году глава «Иркута» Олег Демченко заявлял, что цель предприятия – до 2035 года занять 5-10% мирового рынка среднемагистральных судов. Однако на сегодняшний день ОАК пока не удается расширить присутствие за пределами бывшего Советского Союза: вВсе 175 заказов на МС-21 поступили от «Аэрофлота». Об этом в конце января заявлял вице-премьер Юрий Борисов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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