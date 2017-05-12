Минобороны РФ: сближение Су-30 с разведчиком США – «маневр приветствия»

Публикации за 12.05.17

В Минобороны России прокомментировали сообщения американских СМИ, сделанные со ссылкой на представителей ВМС США, заявивших о факте сближения 9 мая над Черным морем российского истребителя и американского самолета-разведчика P8A «Посейдон».

«9 мая около 12:00 мск российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. После сближения на безопасную дистанцию пилот российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект, как американский самолет-разведчик P8A «Посейдон»», – говорится в сообщении.

Отмечается, что затем «российский истребитель выполнил «маневр приветствия» американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией». Истребитель Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования, говорится в сообщении.

Как писал «Новый День», ранее NBC News сообщил со ссылкой на представителя ВМС США, что российский истребитель Су-27 пролетел на расстоянии 6 метров от патрульного самолета ВМС США P-8A Poseidon. Инцидент произошел 9 мая над Черным морем. Пресс-секретарь Военно-морских сил США в Европе Памела Кунце заявила, что в ВМС США это сближение самолетов назвали безопасным.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.05.17

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